Известный украинский актер Дмитрий Оскин откровенно рассказал о своем опыте работы в сериале "Слуга народа". Там он работал с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Актер признался, что с режиссером сериала Алексеем Кирющенко было трудно работать, однако о Зеленском он составил совершенно противоположное мнение. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Что сказал Дмитрий Оскин о съемках с Владимиром Зеленским?

Дмитрий Оскин отметил, что работа с режиссером Алексеем Кирющенко в сериале "Слуга народа" была довольно тяжелой. Однако о съемках с Владимиром Зеленским актер вспоминает с удовольствием. По его словам, когда действующий президент Украины приходил на площадку, сразу было видно, что это лидер.

С Зеленским работать было комфортно. Когда он приходил на площадку, было видно, что это лидер – его уважали,

– отмечает актер.

Все происходило четко: и съемки, и зарплата, и оплата внеурочно. Он вспомнил, что познакомился с Владимиром Александровичем еще в 1998 году. Также признался, что до последнего не верил в то, что Зеленский пойдет в президенты.

"Даже когда увидел новогоднее поздравление, где было озвучено намерение, решил, что это неудачная шутка – попытка подогреть интерес к "Слуге народа". Не понимал, зачем это ему: небедный человек, который много достиг своим умом, человек, которого все любят", – говорит Оскин.

Кстати, сериал "Слуга народа" можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщало издание Forbes.

Что известно о сериале "Слуга народа"?

"Слуга народа" – это украинский комедийный телесериал, созданный студией "Квартал 95".

Премьера первого сезона состоялась в 2015 году.

Главную роль в сериале сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" / Кадр из сериала