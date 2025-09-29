Відомий український актор Дмитро Оскін відверто розповів про свій досвід роботи у серіалі "Слуга народу". Там він працював із чинним президентом України Володимиром Зеленським.

Актор зізнався, що з режисером серіалу Олексієм Кирющенком було важко працювати, однак про Зеленського він склав абсолютно протилежну думку. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

Дивіться також 3 блискучі фільми з переслідуваннями та погонями, які дарують відчуття адреналіну надовго

Що сказав Дмитро Оскін про зйомки з Володимиром Зеленським?

Дмитро Оскін зазначив, що робота з режисером Олексієм Кирющенком у серіалі "Слуга народу" була доволі важкою. Однак про зйомки з Володимиром Зеленським актор пригадує з приємністю. За його словами, коли чинний президент України приходив на майданчик, одразу було видно, що це лідер.

З Зеленським працювати було комфортно. Коли він приходив на майданчик, було видно, що це лідер – його поважали,

– зазначає актор.

Все відбувалося чітко: і зйомки, і зарплата, і оплата позанормово. Він пригадав, що познайомився з Володимиром Олександровичем ще у 1998 році. Також зізнався, що до останнього не вірив у те, що Зеленський піде в президенти.

"Навіть коли побачив новорічне привітання, де був озвучений намір, вирішив, що це невдалий жарт – спроба підігріти інтерес до "Слуги народу". Не розумів, навіщо це йому: небідний чоловік, який багато досяг своїм розумом, людина, яку всі люблять", – каже Оскін.

До речі, серіал "Слуга народу" можна подивитись на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляло видання Forbes.

Дивіться також 3 українські актори, які популярніші в театрі, ніж в кіно – за посиланням.

Що відомо про серіал "Слуга народу"?

"Слуга народу" – це український комедійний телесеріал, створений студією "Квартал 95".

Прем'єра першого сезону відбулася у 2015 році.

Головну роль у серіалі зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу" / Кадр із серіалу