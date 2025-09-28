Редакція Кіно 24 розповість про трьох українських акторів, які популярніші в театрі, ніж в кіно. В яких фільмах вони зіграли й в якому театрі працюють – читайте у матеріалі.
Дивіться також Декого просто не впізнати: який зараз мають вигляд актори культового серіалу "Гра престолів"
Олексій Гнатковський
Олексій Гнатковський є справжньою зіркою Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Найбільшу популярність здобув після фільму "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Прем'єра стрічки відбулася у 2023 році, актор зіграв у ній Івана Довбуша.
Олексій Гнатковський / Фото з інстаграму актора, фотографка Margarita Nadtochey
Іван Бліндар
Ви можете знати Івана Бліндара за фільмом "Я, "Побєда" і Берлін", який вийшов у 2024 році. Актор зіграв головну роль – Кузьму Скрябіна. Він також знявся в українській комедії "Песики" з телеведучою Лесею Нікітюк.
Бліндар є актором Івано-Франківського драмтеатру, в якому працює з 2011 року.
Іван Бліндар / Фото з інстаграму актора
Роман Луцький
У 2025 році актор Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Роман Луцький отримав державну премію України імені Олександра Довженка.
Актор відомий за фільмами "Секс і нічого особистого", "Тарас. Повернення", "Безславні кріпаки", "Відблиск", "Медовий місяць", а також за роллю у чотирисерійному українському серіалі "Століття Якова".
Роман Луцький / Фото з інстаграму актора, фотограф Юлія Рязанцева
До речі! Раніше ми писали матеріал про найсексуальніших українських акторів.