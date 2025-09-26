Стрічка ідеально підходить для справжніх прихильників фентезі. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядають актори "Гри престолів".

Як зараз виглядають актори серіалу "Гра престолів"?

Емілія Кларк

Неймовірна Емілія Кларк втілила роль Дейнеріс Таргарієн. Вона була єдиною спадкоємицею династії Таргарієнів. Дейнеріс – володарка трьох драконів, які стали символом її істинної сили.

Ось як Емілія Кларк виглядає сьогодні:

Кіт Гарінґтон

Актор втілив роль Джона Сноу, нелегітимного сина Еддарда Старка. Джон все життя почуває себе чужим. Його персонаж є справжнім символом жертовності та честі.

Ось як Кіт Гарінґтон виглядає в реальному житті:

До речі, ШІ показав, як би виглядали актори "Гри престолів" у селі. Дивіться – за посиланням.

Пітер Дінклейдж

Пітер втілив роль Тіріона Ланістера. Він був наймолодшим сином Тайвіна. Він абсолютно розумний, смішний, винахідливий, однак його недооцінювали через його ріст та фізичні вади. Глядачі обожнювали його через дотепність та людяність.

Ось як актор виглядає в реальному житті:

Лена Гіді

Акторка втілила роль Серсеї Ланістер – королеви та єдиної доньки Тайвіна Ланістера. Вона була готова на все заради своєї родини.

Ось, яка Лена виглядає в реальному житті:

Софі Тернер

Софі Тернер втілила роль Санси Старк. Вона була наївною донькою Еддарда та Кейтлін Старк. З самого народження вона мріяла стати королевою й вийти заміж за принца Джоффрі, але життя виявилось занадто жорстоким.

Ось, як Софі Тернер виглядає у реальному житті:

"Гра престолів" стала легендарною кіноісторією свого часу. Якщо ви досі не переглядали цей серіал, то вам справді пощастило. Адже вже сьогодні у вас точно будуть плани на вечір.