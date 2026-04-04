Где сейчас актер Дмитрий Сова, который в начале вторжения добровольно мобилизовался в армию
- Дмитрий Сова проходит службу в Первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.
- Сейчас актер совмещает военную службу с работой на съемочной площадке.
Дмитрий Сова – украинский актер театра и кино, а также военнослужащий ВСУ. В 2023 году он добровольно мобилизовался и служил в Воздушных силах, однако впоследствии его перевели в Сухопутные войска.
В материале 24 Канала рассказываем, чем сейчас занимается Дмитрий Сова, удается ли ему совмещать военную службу с кинокарьерой и что известно о его личной жизни.
Как сейчас живет Дмитрий Сова?
Сейчас Дмитрий Сова проходит службу в Первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Об этом он рассказывал в интервью OBOZ.UA. По словам актера, это было решение по приказу Генштаба. Центр занимается предоставлением консультаций людям, которые решили добровольно присоединиться к обороне страны.
Кроме службы, Дмитрий Сова активно занимается созданием контента для соцсетей. На своей инстаграм-странице он регулярно публикует сборы для украинских военных, а также делится анонсами новых творческих проектов.
В частности, недавно из инстаграма стало известно о премьере психологической драмы "Уставшие", в которой актер исполнит одну из ролей. Премьера ленты запланирована на 7 мая 2026 года. Также в фильме появится украинская актриса Валерия Ходос.
После того, как Сова начал свою службу в Киеве, он имеет возможность совмещать военную службу с работой на съемочной площадке. Это изрядно радует его, ведь раньше он признавался, что из-за работы на фронте ему очень не хватает творчества.
На ком женат Дмитрий Сова?
Дмитрий Сова женат на украинской актрисе Дарье Легейде – пара обручилась в августе 2021 года.
Сегодня они мечтают о спокойной семейной жизни, детей и, самое главное, возможность быть рядом друг с другом.
В каких фильмах и сериалах сыграл Дмитрий Сова?
Дмитрия Сову можно увидеть в большом количестве известных украинских фильмов и сериалов, в частности в таких проектах:
- "Пограничники",
- "Екатерина",
- "Кружево судьбы",
- "Папарацци",
- "Село на миллион",
- "Я с тобой",
- "Черкассы",
- "Сувенир из Одессы",
- "Собачки",
- "Морская полиция. Черноморск".
Без сомнения, мы еще увидим Дмитрия Сову во многих новых кинопроектах и ролях на театральной сцене.