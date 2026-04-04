Где сейчас актер Дмитрий Сова, который в начале вторжения добровольно мобилизовался в армию

Дмитрий Сова – украинский актер театра и кино, а также военнослужащий ВСУ. В 2023 году он добровольно мобилизовался и служил в Воздушных силах, однако впоследствии его перевели в Сухопутные войска.

В материале 24 Канала рассказываем, чем сейчас занимается Дмитрий Сова, удается ли ему совмещать военную службу с кинокарьерой и что известно о его личной жизни.

Как сейчас живет Дмитрий Сова?

Сейчас Дмитрий Сова проходит службу в Первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Об этом он рассказывал в интервью OBOZ.UA. По словам актера, это было решение по приказу Генштаба. Центр занимается предоставлением консультаций людям, которые решили добровольно присоединиться к обороне страны.

Кроме службы, Дмитрий Сова активно занимается созданием контента для соцсетей. На своей инстаграм-странице он регулярно публикует сборы для украинских военных, а также делится анонсами новых творческих проектов.

В частности, недавно из инстаграма стало известно о премьере психологической драмы "Уставшие", в которой актер исполнит одну из ролей. Премьера ленты запланирована на 7 мая 2026 года. Также в фильме появится украинская актриса Валерия Ходос.

После того, как Сова начал свою службу в Киеве, он имеет возможность совмещать военную службу с работой на съемочной площадке. Это изрядно радует его, ведь раньше он признавался, что из-за работы на фронте ему очень не хватает творчества.

На ком женат Дмитрий Сова?

Дмитрий Сова женат на украинской актрисе Дарье Легейде – пара обручилась в августе 2021 года.

Сегодня они мечтают о спокойной семейной жизни, детей и, самое главное, возможность быть рядом друг с другом.

В каких фильмах и сериалах сыграл Дмитрий Сова?

Дмитрия Сову можно увидеть в большом количестве известных украинских фильмов и сериалов, в частности в таких проектах:

"Пограничники",

"Екатерина",

"Кружево судьбы",

"Папарацци",

"Село на миллион",

"Я с тобой",

"Черкассы",

"Сувенир из Одессы",

"Собачки",

"Морская полиция. Черноморск".

Без сомнения, мы еще увидим Дмитрия Сову во многих новых кинопроектах и ролях на театральной сцене.