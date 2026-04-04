Де зараз актор Дмитро Сова, який на початку вторгнення добровільно мобілізувався до війська

Дмитро Сова – український актор театру та кіно, а також військовослужбовець ЗСУ. У 2023 році він добровільно мобілізувався та служив у Повітряних силах, однак згодом його перевели до Сухопутних військ.

Як зараз живе Дмитро Сова?

Наразі Дмитро Сова проходить службу в Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Про це він розповідав в інтерв'ю OBOZ.UA. За словами актора, це було рішення за наказом Генштабу. Центр займається наданням консультацій людям, які вирішили добровільно долучитися до оборони країни.

Окрім служби, Дмитро Сова активно займається створенням контенту для соцмереж. На своїй інстаграм-сторінці він регулярно публікує збори для українських військових, а також ділиться анонсами нових творчих проєктів.

Зокрема, нещодавно з інстаграму стало відомо про прем'єру психологічної драми "Втомлені", у якій актор виконає одну з ролей. Прем'єра стрічки запланована на 7 травня 2026 року. Також у фільмі з'явиться українська акторка Валерія Ходос.

Після того, як Сова розпочав свою службу у Києві, він має змогу поєднувати військову службу з роботою на знімальному майданчику. Це неабияк тішить його, адже раніше він зізнавався, що через роботу на фронті йому дуже бракує творчості.

З ким одружений Дмитро Сова?

Дмитро Сова одружений з українською акторкою Дарією Легейдою – пара побралася у серпні 2021 року.

Сьогодні вони мріють про спокійне сімейне життя, дітей і, найголовніше, можливість бути поруч одне з одним.

У яких фільмах та серіалах зіграв Дмитро Сова?

Дмитра Сову можна побачити у великій кількості відомих українських фільмів і серіалів, зокрема у таких проєктах:

"Прикордонники",

"Катерина",

"Мереживо долі",

"Папараці",

"Село на мільйон",

"Я з тобою",

"Черкаси",

"Сувенір з Одеси",

"Песики",

"Морська поліція. Чорноморськ".

Без сумніву, ми ще побачимо Дмитра Сову в багатьох нових кінопроєктах і ролях на театральній сцені.