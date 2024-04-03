Отношения между главными героями и неожиданные повороты в жизни вампиров каждый раз манили зрителей к экрану и интриговали с каждой серией. Кино 24 предлагает посмотреть, как изменились звезды любимого сериала о вампирах.

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О чем сериал "Дневники вампира"

В маленьком городке Мистик-Фоллз, штат Вирджиния, разворачивается увлекательное мистическое романтическое фэнтези. История рассказывает о жизни семьи Гилберт, в частности о красавице Елене Гилберт, которая оказывается в любовном треугольнике с братьями-вампирами Стефаном и Деймоном Сальваторе.

После трагической потери родителей Елена становится замкнутой и отшельницей, пока в город не приезжают братья Сальваторе. Один из них, а именно младший брат Стефан даже начинает учиться в той же школе, что и девушка. Оба брата начинают добиваться ее симпатии.

Однако Элена еще не знает, что братья Сальваторе на самом деле являются многовековыми вампирами, которые скрываются среди людей. Как жизнь бок о бок с вампирами, что изменят жизнь девушки и какие тайны раскроются с появлением двух братьев в ее жизни?

Как сейчас выглядят актеры сериала



Елена Гилберт – Нина Добрев тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джереми Гилберт – Стивен Р. Маккуин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Кэролайн Форбс – Кэндис Аккола тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Бонни Беннет – Катерина Грехем тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Деймон Сальваторе – Йен Сомерхолдер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Стефан Сальваторе – Пол Уэсли тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Тайлер Локвуд – Майкл Тревино тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Мэт Донован – Зак Рериг тогда и сейчас / Коллаж Кино 24