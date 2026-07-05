Лучший сериал о вампирах всех времен, получивший статус культового

Поклонники вампирской тематики наверняка сразу поняли, что речь идет о сериале "Дневники вампира", которым все были в восторге. Эта история подарила много эмоций, а главные герои до сих пор остаются в сердце.

Чего же только стоят братья Сальваторе и Елена Гилберт, пережившие и горе, и радость, пишет 24 Канал. Но для поклонников Нины Добрев и Пола Уэсли есть хорошие новости, актеры вновь соберутся вместе в новом сериале.

Сериал "Дневники вампира" – что о нем известно?

Сериал выходил в эфир с 2017 по 2019 год. За восемь лет он стал одним из самых успешных молодежных фэнтези-проектов американского телевидения.

Количество сезонов: 8

Количество серий: 171 (продолжительность одной – около 40–43 минут)

Рейтинг IMDb: 7,7

В главных ролях:

Нина Добрев – Елена Гилберт / Кэтрин Пирс;

Пол Уэсли – Стефан Сальваторе;

Йен Сомерхолдер – Деймон Сальваторе;

Кэт Грэм – Бонни Беннет;

Кэндис Кинг – Кэролайн Форбс;

Зак Реги – Мэтт Донован;

Майкл Тревино – Тайлер Локвуд;

Джозеф Морган – Клаус Майклсон.

Сериал основан на одноименной серии книг американской писательницы Лизы Джейн Смит. Однако уже после первого сезона сюжет начал сильно отличаться от книг. Авторы изменили внешность и характеры некоторых героев, придумали новых персонажей и создали отдельные сюжетные линии, которых в романах не было.

Все начинается с городка Мистик-Фоллс, который таит в себе многовековые тайны. Он населен вампирами, ведьмами, оборотнями и другими существами. После трагической гибели родителей школьница Елена Гилберт знакомится со Стефаном Сальваторе. Впоследствии она узнает, что парень – вампир, а его старший брат Деймон также возвращается в город. С этого и начинается история любви, дружбы, предательств и борьбы за выживание, которая с каждым следующим сезоном раскрывает новые секреты семьи Сальваторе, Майколсонов и самого Мисти-Фоллз.

"Дневники вампира": смотрите онлайн трейлер сериала

Интересные факты

Нина Добрев покинула основной актерский состав после шестого сезона, но вернулась к своей роли для финального эпизода сериала.

Пол Уэсли, Зак Регир и Майкл Тревино проходили прослушивание на роль Деймона, но в итоге получили других персонажей.

Из-за длительных поисков актера на роль Клауса сценаристы создали персонажа Элайджу, которого в книгах не было.

Популярность "Дневников вампира" привела к появлению двух успешных спин-оффов – "Первородные" и "Наследие".

Награды

Всего сериал получил 39 наград и был номинирован более чем на 100 номинаций на различных премиях.

Почему стоит посмотреть этот сериал?

Увлекательный сюжет, сочетающий романтику, мистику, драму и приключения.

Харизматичные персонажи, множество неожиданных сюжетных поворотов и яркие антагонисты.

Тщательно продуманный мир вампиров, ведьм, оборотней и других существ.

Сериал стал культовым для поколения 2010-х годов и до сих пор имеет огромное количество поклонников.

А еще интересно, что Кэндис Кинг, сыгравшая в "Дневниках вампира", в третий раз стала мамой. Ее второй муж также снялся в этом мистическом сериале.