Не смотрите его, если не хотите плакать: невероятный фильм, который пробирает до слез

Фильм снят по одноименному роману английской писательницы Джоджо Мойес. Кто хотя бы раз читал "До встречи с тобой" или просматривал ленту, точно скажет, что слез сдержать просто невозможно.

24 Канал предлагает больше узнать о фильме, ведь он точно не из тех, кто отстает в современном кинематографе.

"До встречи с тобой" – что известно о фильме?

Роман вышел в свет в 2012 году, а экранизация состоялась в 2016.

Теа Шеррок – режиссер фильма. Для нее "До встречи с тобой" стал полнометражным художественным дебютом в кино.

Главные актеры:

Эмилия Кларк – Луиза "Лу" Кларк;

Сэм Клафлин – Уилл Трейнор;

также в фильме снялись Дженна Коулман, Чарльз Дэнс, Мэттью Льюис, Джанет МакТир и другие.

Продолжительность фильма: примерно 106 минут (1 час 46 минут).

Жанр: мелодрама / драма.

Страны производства: Великобритания и США.

Сюжет фильма

В центре истории – Луиза Кларк, молодая девушка, которая работает в кафе в маленьком британском городке. Она не знает, кем хочет быть и что будет делать завтра, а ее отношения с парнем Патриком не слишком глубокие, просто стабильные. Однажды Лу теряет работу и решает попробовать что-то новое.

В поисках заработка соглашается стать сиделкой для Уилла Трейнора – богатого молодого человека, который после несчастного случая стал почти полностью парализованным и потерял желание жить. Уилл планирует прекратить свою жизнь с помощью эвтаназии, но встреча с Лу становится для него неожиданным изменением.

Лу начинает делать все возможное, чтобы разбудить в нем интерес к жизни – она организовывает много неожиданностей, чтобы показать, что нет никаких ограничений для того, чтобы просто быть счастливым. Между ними постепенно возникают чувства. Но смогла ли Луиза убедить Уилла?!

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Фильм приковал к себе внимание не только как романтическая история, но и вызвал дискуссии в иностранной прессе из-за темы эвтаназии и качества жизни людей с инвалидностью.

При бюджете около 20 миллионов долларов фильм собрал значительно больше в прокате, став коммерчески успешным и популярным среди зрителей мелодрам.