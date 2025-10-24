Без пошлых шуток: 4 добрые и смешные комедии для хорошего настроения

Когда хочется улыбнуться, настроиться на волну позитива, на помощь могут прийти комедийные фильмы. Но иногда важно, чтобы в ленте не было грубости или злых шуток.

Добрые комедии особенные, ведь после них остается ощущение легкости и веры в людей. 24 Канал собрал теплые истории о семье, любовь, дружбу и маленькие радости. Важно, что эти фильмы можно смотреть всей семьей.

Смотрите также 3 захватывающие мировые фильмы, которые снимали в Киеве

"Приключения Паддингтона"

Мишка Паддингтон принадлежит к особому виду редких перуанских медведей. Однажды он приезжает в Англию, где на станции знакомится с хорошей семьей Браунов, которые радостно принимают его. Но на мишку охотится злая женщина, которая хочет сделать из Паддингтона чучело для музея.

"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер онлайн

"Ральф"

Ральф-разрушитель 30 лет играет злодея в игровом автомате. Но он устал от несправедливости и мечтает о том, чтобы его любили так же, как и положительного персонажа игры.

Для этого Ральф проникает в новую игру, чтобы выиграть там медаль, но случайно все разрушает. На волю выходит смертоносный враг, угрожающий каждой игре. На помощь Ральфу приходит девочка-глюк, которая может научить его быть хорошим.

"Ральф": смотрите трейлер онлайн

"Принцесса-невеста"

Маргаритка живет на ферме в фантастической стране Флорин. Девушка влюбляется в своего наемника, как и он в нее. Пара решает пожениться, но сначала им нужны деньги на свадьбу. Парень отправляется за море на заработки. Маргаритка вдруг узнает, что на его судно напал пират, значит ее любимый погиб.

Годами спустя к ней сватается наследник престола. Она соглашается, но вдруг Маргаритку похищают разбойники. В погоню пускается не только жених, но и загадочный человек в маске.

"Принцесса-невеста": смотрите трейлер онлайн

"День "Да"

В центре сюжета – обычная семья. Супруги воспитывают троих детей и часто вынуждены говорить им "нет". Они считают, что делают все правильно, ведь дети должны быть вежливыми и соблюдать правила. Но однажды родители решают изменить подход. Они устраивают день "да", когда будут выполнять все пожелания своих отпрысков.

"День "Да": смотрите трейлер онлайн