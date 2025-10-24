Без вульгарних жартів: 4 добрі та смішні комедії для гарного настрою

Коли хочеться усміхнутися, налаштуватися на хвилю позитиву, на допомогу можуть прийти комедійні фільми. Та інколи важливо, щоб у стрічці не було грубощів чи злих жартів.

Добрі комедії особливі, адже після них залишається відчуття легкості та віри в людей. 24 Канал зібрав теплі історії про родину, любов, дружбу та маленькі радощі. Важливо, що ці фільми можна дивитися всією сім'єю.

"Пригоди Паддінгтона"

Ведмедик Паддінгтон належить до особливого виду рідкісних перуанських ведмедів. Одного разу він приїжджає до Англії, де на станції знайомиться з хорошою сім'єю Браунів, які радісно приймають його. Але на ведмедика полює зла жінка, яка хоче зробити з Паддінгтона опудало для музею.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер онлайн

"Ральф-руйнівник"

Ральф-руйнівник 30 років грає лиходія в ігровому автоматі. Та він втомився від несправедливості й мріє про те, щоб його любили так само, як і позитивного персонажа гри.

Для цього Ральф проникає у нову гру, щоб виграти там медаль, але випадково все руйнує. На волю виходить смертоносний ворог, що загрожує кожній грі. На допомогу Ральфу приходить дівчинка-глюк, яка може навчити його бути хорошим.

"Ральф-руйнівник": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса-наречена"

Маргаритка живе на фермі у фантастичній країні Флорін. Дівчина закохується у свого наймита, як і він у неї. Пара вирішує одружитися, але спершу їм потрібні гроші на весілля. Хлопець вирушає за море на заробітки. Маргаритка раптом дізнається, що на його судно напав пірат, отже її коханий загинув.

Роками потому до неї сватається спадкоємець престолу. Вона погоджується, але раптом Маргаритку викрадають розбійники. У погоню пускається не лише наречений, але й загадковий чоловік у масці.

"Принцеса-наречена": дивіться трейлер онлайн

"День "Так"

У центрі сюжету – звичайна родина. Подружжя виховує трьох дітей і часто змушене казати їм "ні". Вони вважають, що роблять все правильно, адже діти повинні бути чемними й дотримуватися правил. Та одного разу батьки вирішують змінити підхід. Вони влаштовують день "так", коли виконуватимуть всі побажання своїх нащадків.

"День "Так": дивіться трейлер онлайн