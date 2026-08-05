24 Канал собрал самые интересные документальные фильмы и сериалы, которые захватывают с первых секунд и оставляют яркое впечатление после просмотра.

"Аферист из Tinder" (2022)

Саймон Леваев выдавал себя за сына миллиардера, впечатляя девушек в Tinder полетами на частных самолетах и роскошными ресторанами. Когда очередная жертва влюблялась, он придумывал различные проблемы и просил одолжить ему огромные суммы. На эти деньги аферист просто развлекал следующую девушку, оставляя предыдущих с миллионными долгами. Впрочем, однажды обманутые женщины объединились с журналистами, чтобы разоблачить манипулятора на весь мир.

"Аферист из Tinder": смотрите трейлер фильма онлайн

"Наша планета" (2019 – 2023)

Это зрелищное путешествие в самые отдаленные уголки Земли, снятое на самые современные камеры. Зрители могут вблизи увидеть жизнь редких животных, величие ледников и тайны океанских глубин. В то же время проект откровенно показывает горькую правду о том, как стремительно меняется климат.

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"Наша планета": смотрите трейлер сериала онлайн

"Социальная дилемма" (2020)

Бывшие руководители и разработчики Google, Facebook и Twitter впервые откровенно рассказывают, как на самом деле устроен цифровой мир. Они признаются, что специально создавали алгоритмы, чтобы вызывать зависимость и манипулировать нашим вниманием. В результате социальные сети начали незаметно контролировать мысли, настроение и повседневные решения каждого из нас.

"Социальная дилемма": смотрите трейлер фильма онлайн

"Последний танец" (2020)

Увлекательная история о Майкле Джордане и культовой команде "Чикаго Буллз" 1990-х годов, снятая на основе уникальных архивных кадров. Фильм показывает их последний совместный чемпионский сезон, наполненный жесткой борьбой, драками, скандалами и изнурительным давлением.

"Последний танец": смотрите трейлер фильма онлайн

Помимо документальных хитов, на стриминговой платформе есть немало других достойных внимания проектов. Если вы ищете, что бы еще посмотреть вечером, предлагаем ознакомиться с рейтингом самых популярных фильмов, которые украинцы чаще всего выбирали на Netflix на прошлой неделе.