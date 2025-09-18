Украинский оскароносный режиссер Мстислав Чернов метко отметил, что сегодня "золотой век украинской документалистики". Фильмы такого жанра действительно вышли на совершенно новый уровень и заслуживают внимания престижных международных кинопремий.

В частности, лента "2000 метров до Андреевки" сможет побороться за Оскар 2026 года. В материале Кино 24 мы собрали документальные фильмы, которые действительно стоят внимания

Какие документальные фильмы стоит посмотреть?

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Это документальная киноистория о первой украинской поп-звезде. Назар Яремчук стал настоящим открытием для эстрады. В фильме зритель имеет возможность посмотреть интервью с близкими людьми Назария, познакомиться с эксклюзивными кадрами, которые рассказывают о его пути на сцене.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

История изрядно полюбилась большому количеству зрителей. На сайте IMDB лента имеет аж 8,6 балла. Над фильмом работала дочь Назария Яремчука, украинская певица Мария Яремчук. Идея зародилась летом 2021 года, а фильм вышел в свет 31 марта 2024 года.

"20 дней в Мариуполе"

Оскароносный украинский фильм "20 дней в Мариуполе" – это лента Мстислава Чернова, которая не могла не войти в этот список. Фильм получил Оскар в номинации "Лучший документальный фильм" в 2024 году. Документальная лента показывает кадры, которые журналисты фиксировали в Мариуполе, находясь в осаде. Они видели смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и все ужасы, которые российские оккупанты совершали в украинском Мариуполе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы, наши любимцы и война"

Фильм "Мы, наши любимцы и война" вышел в свет 4 апреля 2024 года. Это также один из самых рейтинговых документальных фильмов в Украине. Над ним работал Антон Птушкин.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта лента является попыткой показать события в Украине сквозь призму отношений людей с животными, которые также стали жертвой этой войны. В фильме можно увидеть котиков, собак, медведей, львов, лемуров, хамелеонов, а также людей, которые рискуют своей жизнью ради этих животных.