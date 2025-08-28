Документальная работа Чернова будет соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Украинский Оскаровский Комитет.

На Оскар от Украины поедет новый фильм Мстислава Чернова: что известно?

Это новая документальная лента оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова, который создал фильм "20 дней в Мариуполе". Он рассказал, что это история о задании одного из украинских взводов. Они должны преодолеть километр леса и освободить стратегически важное село от российских оккупантов.

Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных было слышно. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников,

– отреагировал Мстислав Чернов на решение Украинского Оскаровского Комитета.

Кстати, ранее Мстислав Чернов рассказал о процессе создания фильма "2000 метров до Андреевки". Читайте подробности – по ссылке.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Объявление результатов отбора совпало с выходом фильма "2000 метров до Андреевки" в прокат – 28 августа. Поэтому "2000 метров до Андреевки" уже можно посмотреть в кинотеатрах вашего города.