Режиссер рассказал о работе над фильмом, а также о том, что именно они хотят донести до зрителя этой киноработой. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание NV.

Мстислав Чернов о "2000 метров до Андреевки": что сказал режиссер?

Мстислав Чернов откровенно рассказал о работе над фильмом "2000 метров до Андреевки". Он признался, что сначала фильм планировали сделать с очень оптимистичным настроением. Это должна была быть история об успешной операции, о символе победы, о флаге, который бойцы поднимают в освобожденной Андреевке, о Федю – командира взвода подразделения Гидра 3-й штурмовой бригады и его людей.

Но по ходу того, как некоторые наши герои погибли, в частности за пять месяцев во время защиты Авдеевки, фильм изменился. Изменился и его тон, и наше отношение к каждой записанной нами минуты. Именно тогда целью стало запечатлеть память о людях, которые пожертвовали своим здоровьем и жизнью, чтобы освободить Андреевку, чтобы дать Украине эту надежду, этот символ,

– говорит Чернов.

Кстати, опубликовали список фильмов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на премии Оскар-2026. Среди них "2000 метров до Андреевки". Больше – по ссылке.

Тогда ни военные, ни создатели фильма еще не знали, будет ли Андреевка освобождена, но она уже была близко. И режиссер осознал: если им удастся рассказать эту историю миру, она будет символизировать все, что происходит на передовой.

"Тысячи таких же лесополос, в которых воюют наши военные, а также тысячи семей, которые теряют близких. Это для меня стало символом. И я надеюсь, что для зрителя это также будет символом всего, что происходило тем летом, и всего, через что проходят наши военные и сейчас", – говорит Мстислав.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер признался, что военным не всегда было "на руку" то, что с ними журналисты, однако сегодня важно показывать все, что происходит в нашей стране и они это понимают.

Кадр поднятого над освобожденным селом флага настолько же важен, как и сам флаг, который ты поднимаешь. Если никто не увидел этого флага, то этого как будто не было. История – это то, что мы помним, а не то, что произошло. И если ничего не снять, то ничего и не останется в памяти. При том, что это время было историческим. Поэтому бойцы взяли нас с собой, потому что они тоже понимают, насколько это важно,

– поделился Чернов.

Мстислав говорит, что, делая такие фильмы ориентируется в первую очередь на бойцов и семьи военных. Он откровенно признался, что когда видит слезы на их глазах, понимает, что даже если этот фильм не увидит никто в мире, кроме бойцов и родных, его нужно было сделать.

Время пожирает все. Даже самые важные, самые болезненные вещи, которые мы должны помнить, исчезают. И я вижу смысл кино именно в том, что это инструмент сохранять эту память,

– отмечает режиссер.

Международная премьера фильма состоялась в январе 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, а в украинских кинотеатрах "2000 метров до Андреевки" появится 28 августа.