В частности, ленты поборются за возможность представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Украинского Оскаровского Комитета.
Какие украинские фильмы могут побороться за Оскар-2026?
В заметке отметили, что Украинский Оскаровский комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на Оскар 2026 года. В частности, фильмы готовы побороться в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сейчас заявки будут проверять на соответствие всем требованиям и тщательно рассматриваться Украинским комитетом.
Среди лент, которые участвуют в этом рассмотрении, такие украинские фильмы:
- "2000 метров до Андреевки", реж. Мстислав Чернов
- "Буча", реж. Станислав Тиунов
- "Дивия", реж. Дмитрий Грешко
- "Осторожно! Жизнь продолжается", реж. Антон Штука
- "Однажды летом в Украине", реж. Владимир Тихий
- "Подъемная сила", реж. Александр Стратиенко
- "Степное", реж. Марина Врода
- "Лента времени", реж. Екатерина Горностай
Члены украинского комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года. Напомним, что церемония вручения 98-й премии Оскар состоится 15 марта 2026 года.