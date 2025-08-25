Зокрема, стрічки позмагаються за можливість представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Українського Оскарівського Комітету.

Радимо Чергова зрада: зірка бойовиків Марк Дакаскос прибув у Москву і зізнався в любові країні окупанта

Які українські фільми можуть поборотись за Оскар-2026?

У дописі зазначили, що Український Оскарівський комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на Оскар 2026 року. Зокрема, фільми готові позмагатися у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Наразі заявки перевірятимуть на відповідність усім вимогам та ретельно розглядатимуться Українським комітетом.

До речі, на Оскарі-2026 будуть нововведення: кіноакадемія додала нову номінацію, про яку просили роками. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.

Серед стрічок, які беруть участь у цьому розгляді, такі українські фільми:

"2000 метрів до Андріївки", реж. Мстислав Чернов

"Буча", реж. Станіслав Тіунов

"Дівія", реж. Дмитро Грешко

"Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука

"Одного літа в Україні", реж. Володимир Тихий

"Підйомна сила", реж. Олександр Стратієнко

"Степне", реж. Марина Врода

"Стрічка часу", реж. Катерина Горностай

Члени українського комітету мають зробити свій вибір до 28 серпня 2025 року. Нагадаємо, що церемонія вручення 98-ї премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.