Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. У матеріалі дізнаєтесь деталі цієї номінації.

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Оскар-2028 отримає нову категорію: що відомо

Академія кінематографічних мистецтв і наук офіційно оголосила про запровадження нової номінації в межах щорічної премії Оскар – за внесок каскадерів у мистецтво кіно.

До речі, у ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" пройшла 97-ма церемонія нагородження премії Оскар. Список переможців дивіться за посиланням.

Нагороду вперше вручатимуть на символічній, ювілейній 100-й церемонії Оскар, що відбудеться у 2028 році. До цієї номінації потраплятимуть фільми, випущені протягом 2027 року.

Ми пишаємося можливістю вшанувати досягнення цих виняткових фахівців – водночас технічних майстрів і творчих митців. Їхня відданість, сміливість і невтомна праця заслуговують на найвищу оцінку,

– наголосили генеральний директор Академії Білл Крамер і президентка Джанет Ян.

Ініціатором створення нової категорії став режисер і продюсер Девід Літч – автор стрічок "Каскадер", "Швидкісний поїзд", "Дедпул 2" і колишній каскадер, який добре знає цю професію зсередини.