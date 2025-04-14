Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. У матеріалі дізнаєтесь деталі цієї номінації.
Рекомендуємо Це довбаний треш, – відомий актор-воїн про те, чому відмовився від ролі у фільмі "Раша гудбай"
Оскар-2028 отримає нову категорію: що відомо
Академія кінематографічних мистецтв і наук офіційно оголосила про запровадження нової номінації в межах щорічної премії Оскар – за внесок каскадерів у мистецтво кіно.
До речі, у ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" пройшла 97-ма церемонія нагородження премії Оскар. Список переможців дивіться за посиланням.
Нагороду вперше вручатимуть на символічній, ювілейній 100-й церемонії Оскар, що відбудеться у 2028 році. До цієї номінації потраплятимуть фільми, випущені протягом 2027 року.
Ми пишаємося можливістю вшанувати досягнення цих виняткових фахівців – водночас технічних майстрів і творчих митців. Їхня відданість, сміливість і невтомна праця заслуговують на найвищу оцінку,
– наголосили генеральний директор Академії Білл Крамер і президентка Джанет Ян.
Ініціатором створення нової категорії став режисер і продюсер Девід Літч – автор стрічок "Каскадер", "Швидкісний поїзд", "Дедпул 2" і колишній каскадер, який добре знає цю професію зсередини.