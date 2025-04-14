Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. В материале узнаете детали этой номинации.

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Оскар-2028 получит новую категорию: что известно

Академия кинематографических искусств и наук официально объявила о введении новой номинации в рамках ежегодной премии Оскар – за вклад каскадеров в искусство кино.

Кстати, в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" прошла 97-я церемония награждения премии Оскар. Список победителей смотрите по ссылке.

Награду впервые будут вручать на символической, юбилейной 100-й церемонии Оскар, которая состоится в 2028 году. В эту номинацию будут попадать фильмы, выпущенные в течение 2027 года.

Мы гордимся возможностью почтить достижения этих исключительных специалистов – одновременно технических мастеров и творческих художников. Их преданность, смелость и неутомимый труд заслуживают самой высокой оценки,

– отметили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Джанет Ян.

Инициатором создания новой категории стал режиссер и продюсер Дэвид Литч – автор лент "Каскадер", "Скоростной поезд", "Дэдпул 2" и бывший каскадер, который хорошо знает эту профессию изнутри.