Як з'ясувалось, Володимиру пропонували головну роль у стрічці. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Obozrevatel.

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Володимир Ращук про фільм "Раша гудбай": що сказав актор

Актор зізнався, що йому пропонували роль, яку зрештою зіграв зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко. У стрічці також працювали Катерина Варченко, Слава Красовська, Олексій Нагрудний та інші.

Очевидно, Володимир відмовився від ролі у такому проєкті. Він категорично зазначив, що не готовий співпрацювати з режисером "Раша гудбай" Олексієм Кирющенком, який тривалий час знімав проєкти у країні окупанта.

Коли з'являються фільми типу "Раша гудбай", оце до*баний тр*ш. Я з ним трішки пов'язаний, мав грати в цій картині роль, яка пізніше дісталася Андрію Ісаєнку. Відмовився, коли дізнався, що зніматиме Олексій Кирющенко. Треба сказати, що він дуже розумний, але ми знаємо, що це за пташка насправді. Коли мене почали переконувати в тому, що він, мовляв, стільки робить для України, запитав: а що конкретно?

– сказав Ращук.

Він поцікавився: чи бодай у час, коли російські окупанти знищують нашу країну, Кирющенко спромігся перейти на українську мову?

Актор зазначив, що кожен має вчиняти по совісті, тому Володимир зробив свій вибір. Проте йому прикро, що колеги таки погодились на зйомки у такому проєкті.

Що відомо про фільм "Раша гудбай"