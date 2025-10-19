Кроме Мстислава Чернова, над фильмом работали фотокорреспондент Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и другие. Когда команда выходила на сцену получать Оскар, украинцев переполняла гордость. Однако это не единственные наши земляки, которые стали лауреатами премии, пишет 24 Канал.

Кто из украинцев получил Оскар?

Варвара Каринская

Варвара Каринская – американский модельер украинского происхождения. Женщина родилась в Харькове. В 1949 году она стала обладательницей премии Оскар за дизайн костюмов в фильме "Жанна Д'Арк".

Варвара Каринская / Фото из Википедии

Квитка Цисык

Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения. Ее родители были эмигрантами с Запада Украины. Женщина получила Оскар в 1978 году за песню к фильму You Light Up My Life.

Квитка Цисык / Фото из сети

Евгений Мамут

Евгений Мамут – украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам. Мужчина получил технический Оскар в 1988 году за работу в боевике "Хищник".

Евгений Мамут / Фото из сети

Анатолий Кокуш

Анатолий Кокуш – украинский режиссер из Крыма. В 2006 году он получил две технические премии Оскар. Мужчина разработал гиростабилизированный операторский кран "Авторобот", операторские краны серии "Каскад" и операторские стабилизированные системы Flight Head.

Анатолий Кокуш / Скриншот из видео

Джек Пеланс (Владимир Палагнюк)

Джек Пеланс (Владимир Палагнюк) – американский киноактер, который родился в семье украинских эмигрантов. Он получил желанную статуэтку в 1992 году в номинации "Лучший актер второго плана" за фильм "Городские пижоны".

Джек Пеланс (Владимир Палагнюк) / Фото Getty Images