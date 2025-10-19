"Песни медленно горящей земли" попал в категорию "Лучший документальный фильм". Режиссером ленты стала Ольга Журба, информирует 24 Канал.

В фильме "Песни медленно горящей земли" показана жизнь в Украине в течение первых двух лет российского полномасштабного вторжения. Лента демонстрирует изменения в обществе, которое преодолевает путь от паники до принятия смерти и разрушений, "что в конце концов становятся трагической нормой для украинцев".

"Песни медленно горящей земли" – вторая полнометражная документальная работа Ольги Журбы – украинского кинорежиссера, режиссера монтажа и сценариста.

Главная функция показов этого фильма за рубежом – разрушать романтизированное отношение к России, которое глубоко укоренено в сознание многих людей в разных странах. Ведь российскую культуру учат любить еще в школе, поэтому большинству иностранцев действительно трудно поверить и принять то, что на самом деле делают россияне, напав на Украину,

– рассказала Журба.

Режиссер добавила, что во время обсуждений, которые происходят после показов фильма, она рассказывает о масштабах милитаризации детей в России и о преступлениях на временно оккупированных территориях.

Результаты голосования за номинации European Film Awards объявят 18 ноября 2025 года. Все члены европейской киноакадемии, в том числе и из Украины, могут голосовать за фильмы из короткого списка с 22 октября по 5 ноября. Всего туда попало 15 европейских фильмов.

Если по результатам голосования фильм будет номинирован на премию Европейской киноакадемии, это поможет представить его на еще большем количестве важных для Украины мероприятий. Это и будет лучшим результатом для нас,

– отметила продюсер Дарья Бассель.

Что еще известно о фильме "Песни медленно горящей земли"?