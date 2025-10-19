"Пісні землі, що повільно горить" потрапив у категорію "Найкращий документальний фільм". Режисеркою стрічки стала Ольга Журба, інформує 24 Канал.

У фільмі "Пісні землі, що повільно горить" показано життя в Україні протягом перших двох років російського повномасштабного вторгнення. Стрічка демонструє зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки до прийняття смерті й руйнувань, "що зрештою стають трагічною нормою для українців".

"Пісні землі, що повільно горить" – друга повнометражна документальна робота Ольги Журби – української кінорежисерки, режисерки монтажу і сценаристки.

Головна функція показів цього фільму за кордоном – руйнувати романтизоване ставлення до Росії, яке глибоко вкорінене у свідомість багатьох людей у різних країнах. Адже російську культуру вчать любити ще у школі, тому більшості іноземців справді важко повірити й прийняти те, що насправді чинять росіяни, напавши на Україну,

– розповіла Журба.

Режисерка додала, що під час обговорень, які відбуваються після показів фільму, вона розповідає про масштаби мілітаризації дітей в Росії й про злочини на тимчасово окупованих територіях.

Результати голосування за номінації European Film Awards оголосять 18 листопада 2025 року. Усі члени європейської кіноакадемії, зокрема і з України, можуть голосувати за фільми з короткого списку з 22 жовтня до 5 листопада. Загалом туди потрапило 15 європейських фільмів.

Якщо за результатами голосування фільм буде номіновано на премію Європейської кіноакадемії, це допоможе представити його на ще більшій кількості важливих для України заходів. Це й буде найкращим результатом для нас,

– зазначила продюсерка Дар'я Бассель.

Що ще відомо про фільм "Пісні землі, що повільно горить"?