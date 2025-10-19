У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь подробиці сюжету. А також ми розповімо більше про акторський склад.

Що відомо про українську комедію "Життя на трьох"?

"Життя на трьох" – це історія про трійку абсолютно різних чоловіків, які змушені ділити одну орендовану квартиру. Вони не схожі за характерами, поглядами чи способом життя, тож кожен день у спільному побуті стає випробуванням і водночас джерелом комічних ситуацій.

Герої сваряться, миряться, діляться мріями, змагаються за комфорт, але зрештою вчаться цінувати дружбу, долати стрес і знаходити привід для сміху.

У головних ролях – актор, комік та сценарист Кирило Ганін, відомий за роллю в романтичній комедії "Песики", професійний актор з великим досвідом роботи в театрі й кіно Альберт Малик, відомий за серіалом "Захоплення", та театральний актор Артем Вірьовка, для якого цей серіал став дебютом у кіно.

"Життя на трьох" – це проєкт для поціновувачів комедії, де всі історії впізнавані та близькі глядачу. У такий буремний час людям потрібен гумор, і запитів на цей жанр в нас чимало. Тому цей серіал легкий та веселий, до нього хочеться повертатися знову і знову,

– ділиться режисер серіалу Олександр Богданенко.

"Життя на трьох": дивіться онлайн трейлер серіалу

Трейлер знайомить глядачів із головними героями. Андрій (Альберт Малик) – хірург без диплома, син заможного батька, який відмовився від комфортного життя, щоб відчути справжню свободу. Максим (Кирило Ганін) – спеціаліст з IT-технологій, відповідальний і розумний, на якому, власне, і тримається побут хлопців. І Гриць (Артем Вірьовка) – талановитий сценарист із творчим безладом у голові й навколо себе. З ним цікаво поговорити, але складно жити під одним дахом.

Хто працював над стрічкою?

Авторами ідеї такого комедійного серіалу стали:

Олег Добреля,

Олександр Богданенко,

В'ячеслав Дергачов.

Режисером стрічки є Олександр Богданенко. А серед продюсерів такі кінотворці:

Олег Добреля,

В'ячеслав Дергачов (виконавчий продюсер).

Пориньте у яскраву комедійну пригоду, яка подарує море позитиву у такі важкі часи.