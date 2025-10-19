В материале 24 Канала узнаете подробности сюжета. А также мы расскажем больше об актерском составе.

Что известно об украинской комедии "Жизнь на троих"?

"Жизнь на троих" – это история о тройке совершенно разных мужчин, которые вынуждены делить одну съемную квартиру. Они не похожи по характерам, взглядами или образом жизни, поэтому каждый день в совместном быту становится испытанием и одновременно источником комических ситуаций.

Герои ссорятся, мирятся, делятся мечтами, соревнуются за комфорт, но в конце концов учатся ценить дружбу, преодолевать стресс и находить повод для смеха.

В главных ролях – актер, комик и сценарист Кирилл Ганин, известный по роли в романтической комедии "Песики", профессиональный актер с большим опытом работы в театре и кино Альберт Малик, известный по сериалу "Увлечение", и театральный актер Артем Веревка, для которого этот сериал стал дебютом в кино.

"Жизнь на троих" – это проект для ценителей комедии, где все истории узнаваемы и близки зрителю. В такое бурное время людям нужен юмор, и запросов на этот жанр у нас немало. Поэтому этот сериал легкий и веселый, к нему хочется возвращаться снова и снова,

– делится режиссер сериала Александр Богданенко.

"Жизнь на троих": смотрите онлайн трейлер сериала

Трейлер знакомит зрителей с главными героями. Андрей (Альберт Малик) – хирург без диплома, сын состоятельного отца, который отказался от комфортной жизни, чтобы почувствовать настоящую свободу. Максим (Кирилл Ганин) – специалист по IT-технологиям, ответственный и умный, на котором, собственно, и держится быт ребят. И Гриша (Артем Веревка) – талантливый сценарист с творческим беспорядком в голове и вокруг себя. С ним интересно поговорить, но сложно жить под одной крышей.

Кто работал над лентой?

Авторами идеи такого комедийного сериала стали:

Олег Добреля,

Александр Богданенко,

Вячеслав Дергачев.

Режиссером ленты является Александр Богданенко. А среди продюсеров такие кинотворцы:

Олег Добреля,

Вячеслав Дергачев (исполнительный продюсер).

Окунитесь в яркое комедийное приключение, которая подарит море позитива в такие трудные времена.