Документальная лента Алана Бадоева "Долгие сутки" выйдет на Netflix: дата премьеры

Режиссер Алан Бадоев совместно с телеканалом "1+1 Украина" создал документальный фильм "Долгие сутки" о войне в Украине. Его разработка длилась 1,5 года, а для создания фильма было использовано 200 часов видеоматериалов.

Лента получила бешеный отклик от зрителей. А теперь ее можно будет посмотреть еще и на стриминговой платформе Netflix.

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"Долгие сутки" будет на Netflix: дата премьеры

Фильм будет впервые представлен на платформе Netflix 1 мая. В его создании приняли участие 12 тысяч украинцев.

Лента воспроизводит 200 часов хроники о выживании, сопротивление и обычную жизнь украинцев во время войны. Каждое мгновение фильма было снято самими украинцами с помощью их мобильных телефонов.

Некоторые герои выжили, некоторые погибли, однако их последние поступки и слова остались. Эта история должна дойти до мира, ведь "Долгие сутки" продолжается прямо сейчас.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Долгие сутки"

В День Достоинства и Свободы, 21 ноября 2023 года, лента впервые была представлена в Национальном музее истории Украины.

В феврале 2024 года Алан Бадоев представил документальный фильм в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.