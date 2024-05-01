Документальная лента Алана Бадоева "Долгие сутки" выйдет на Netflix: дата премьеры
Режиссер Алан Бадоев совместно с телеканалом "1+1 Украина" создал документальный фильм "Долгие сутки" о войне в Украине. Его разработка длилась 1,5 года, а для создания фильма было использовано 200 часов видеоматериалов.
Лента получила бешеный отклик от зрителей. А теперь ее можно будет посмотреть еще и на стриминговой платформе Netflix.
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"Долгие сутки" будет на Netflix: дата премьеры
Фильм будет впервые представлен на платформе Netflix 1 мая. В его создании приняли участие 12 тысяч украинцев.
Лента воспроизводит 200 часов хроники о выживании, сопротивление и обычную жизнь украинцев во время войны. Каждое мгновение фильма было снято самими украинцами с помощью их мобильных телефонов.
Некоторые герои выжили, некоторые погибли, однако их последние поступки и слова остались. Эта история должна дойти до мира, ведь "Долгие сутки" продолжается прямо сейчас.
"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма
Что известно о фильме "Долгие сутки"
- В День Достоинства и Свободы, 21 ноября 2023 года, лента впервые была представлена в Национальном музее истории Украины.
- В феврале 2024 года Алан Бадоев представил документальный фильм в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
- Кроме того, "Долгие сутки" одержала победу на кинофестивале "Cinema for Victory". После этого режиссер и его команда заявили, что сумму в размере 100 тысяч гривен, которую они получили в качестве вознаграждения, используют на лечение раненых бойцов.