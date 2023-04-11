Готовьтесь: HBO начал съемки 2 сезона "Дома Дракона" – эпическое первое фото
Источник:HBO
11 апреля 2023 года HBO объявила о начале съемочного процесса 2 сезона приквела "Игры престолов". Также появилось первое фото со съемок.
Об этом компания HBO сообщила в своих соцсетях. Фильмирование "Дома Дракона" продолжается в Великобритании и Испании.
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"Дом Дракона" 2 сезон – съемки официально начаты
Подробности сюжета все еще хранятся в тайне, но известно, что 2 сезон должен выйти летом 2024 года.
Пора возвращаться в Королевскую Гавану. Снимаем 2 сезон House of the Dragon,
– говорится в твиттере.
Первое фото со съемок показывает Железный трон.
Продолжение "Дома Дракона" будет состоять из восьми эпизодов, что на два меньше, чем в первом сезоне приквела "Игры престолов". А все потому, что HBO обдумывает планы относительно третьего сезона.
HBO пока не рассекречивает график серий продления. Но представитель компании подчеркнул, что сокращение количества серий было обусловлено сюжетом.
О чем, вероятно, будет рассказывать 2 сезон
В продолжении мы увидим гражданскую войну между семьей Алисенты Хайтайер и Рейниры Таргариен. Создатели ранее говорили о том, что в новом сезоне не будет скачков времени, однако авторы постараются еще подробнее рассказать о Таргариенах, которые покидаю Старую Валирию, теряя контроль над своими драконами. По словам сценариста Райана Кондала, в продолжении будет еще больше интимных сцен и сам сезон будет подобен середине "Игры престолов".