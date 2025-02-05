Сексуальные домогательства, харассмент и насилие: скандал вокруг преподавателей КНУТКиТ

В украинском инфопространстве активно развивается флешмоб #немовчи, ставший реакцией на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против театральных преподавателей и режиссеров. Инициатором флешмоба стали студенты и бывшие слушатели творческих вузов, которые хотят привлечь внимание к проблеме недопустимого поведения педагогов в отношении студентов.

Этот флешмоб стал ответом на серию скандалов, которые вызвали возмущение общественности, в частности дела таких преподавателей, как Андрей Белоус и Юрий Высоцкий. В материале 24 Канала узнаете, в чем обвиняют преподавателей.

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Андрей Билоус: злоупотребление властью и сексуальные домогательства

Заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель Молодого театра в Киеве и преподаватель собственной мастерской в КНУТКиТ.

Используя свой статус и влияние, Билоус создавал атмосферу страха и подчинения. Студентки становились жертвами сексуального харассмента и манипуляций.

Вел эротические переписки со студентками и актрисами театра.



Андрей Белоус переписывался со студентками / Скриншот

Требовал интимные фото, склоняя к разговорам на интимные темы.

Устраивал "посвящения", где купался голым в озере со студентами и побуждал их к этому.

Использовал свое влияние в театре для наказания или поощрения актрис в зависимости от их согласия на личные отношения.

Оказывал эмоциональное давление и шантаж.



Андрей Белоус переписывался со студентками / Скриншот

София Сапожник стала первой, кто публично заявил о домогательствах со стороны Андрея Билоуса, нарушив молчание, которое длилось годами. Ее заявление вызвало значительный резонанс и дало другим студентам и театральным коллегам смелость поделиться собственными переживаниями.

В сети появилось множество других признаний, в которых люди рассказывали о подобных инцидентах, о которых они долго молчали из-за страха, стыда или из-за неуверенности в своей способности противостоять давлению.

Среди тех, кто также сделал признание театральная балетмейстер Лида Соклакова, которая ранее работала в "Молодом театре", выпускник университета Карпенко-Карого Валерий Филипенко, а впоследствии появились анонимные показания еще нескольких студенток.

В сети уже можно найти сотни комментариев и видео в тиктоке, где люди выражают свое возмущение и шок от того, что произошло. Вот некоторые из них:

После того как Андрея Билоуса публично обвинили в сексуальных домогательствах, он отказался комментировать ситуацию. Все запросы журналистов остались без ответа, за исключением одного заявления. Билоус сообщил, что подал заявление в полицию, и что правоохранители уже занимаются этим делом. Он отметил, что пока идет следствие, не будет предоставлять никаких комментариев по поводу событий, которые произошли

Юрий Высоцкий: фаворитизм и психологическое насилие

Актер театра, кино и дубляжа, режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, профессор КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.

Известен своей способностью создавать токсичную атмосферу, где студенты стали зависимыми от его непредсказуемых капризов и настроений.

Оказывал эмоциональное давление, использовал запугивание и практиковал изоляцию тех студентов, которые не соответствовали его требованиям или взглядам.

Используя свое положение, он позволял себе без согласия прикасаться к студенткам, в частности поглаживать их по коленям, что нарушало границы личного пространства и вызывало дискомфорт у тех, кто стал его объектом.

Высказывал сексуализированные комментарии, что становилось частью его манипуляций и превращало атмосферу на еще более опасную для студенток.

Своими требованиями относительно внешнего вида он навязывал студентам менять свой вес в соответствии с его субъективными представлениями и стандартами, что способствовало развитию комплекса неполноценности и неудовлетворенности.

Практиковал систему фаворитизма, когда он в течение месяцев игнорировал тех студентов, которые не соответствовали его требованиям или не входили в число его "любимчиков".

Наказывал студентов, не допуская их к выступлениям на сцене, что становилось для них серьезным ударом и лишало их шансов на профессиональное развитие.

Нарушал закон, проводя часть занятий на русском языке.

Об этом в соцсетях рассказали бывшие студенты его мастерской Сергей Волосовец и Остап Вакулюк. Кроме того, немало уже известных украинских актеров дали откровенное интервью Алине Доротюк, где рассказали свои истории о преподавании Юрия Филипповича Высоцкого.

Интервью Алины Доротюк: смотрите видео онлайн

Преподаватель Юрий Высоцкий опроверг обвинения в унижении студентов и непристойных прикосновениях к ним. По его словам, такие заявления сделаны с целью "очернить" репутацию университета.

Владимир Талашко

Андрей Белоус и Юрий Высоцкий – не единственные скандальные преподаватели в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Ранее сеть взорвала история с Владимиром Талашко, который также оказался в центре громкого скандала.

В августе 2021 года несколько женщин, среди которых были студентки и бывшие абитуриентки университета, обвинили Талашко в сексуальных домогательствах. Это обвинение вызвало большой резонанс в СМИ и общественности.

В результате этих заявлений Талашко был отстранен от преподавания, и в университете было начато служебное расследование. Однако, после определенного времени, Талашко решил оставить свою должность и ушел из университета по собственному желанию.

Флешмоб #немолча: что известно об инициативе в сети

На фоне этих скандалов в сети начался флешмоб #немолча, в рамках которого студенты и актеры активно делятся своими историями о сексуальном харассменте в театральной сфере. Этот флешмоб стал ответом на резонансные дела Александра Балабана, Андрея Билоуса, Юрия Высоцкого и других преподавателей творческих учебных заведений, которых обвиняют в недопустимом поведении в отношении студентов. Участники флешмоба открыто делятся своим опытом, что помогает привлечь внимание к этой серьезной проблеме в культурной среде.

На ситуацию отреагировали не только бывшие студенты и экс-работники театров, но и известные публичные личности. Среди тех, кто поддержал флешмоб и высказал свое мнение, были военнослужащая Елена Апчел, актрисы Ольга Цицилинская и Ада Роговцева, телеведущая Мария Ефросинина и многие другие.

Благотворительный фонд "Сильные" в инстаграме объявил, что предоставит бесплатную психологическую помощь всем, кто пережил травматические события и нуждается в поддержке.