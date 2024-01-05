Фильм вышел в прокат 24 августа в Украине, а также был продан для показа более чем в 20 странах. В течение всего четырех недель показов фильм стал лидером кассовых сборов среди игровых фильмов украинского кинопроката в 2023 году.

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"Довбуш" стал самым популярным на Netflix среди украинцев

В новогоднюю ночь украинские зрители на Netflix чаще всего выбирали просмотр фильма "Довбуш" от Олеся Санина. Этот фильм не только лидирует по просмотрам сегодня, но также стал самым любимым украинским проектом на этой платформе.

"Довбуш": что известно о фильме

Приключенческо-исторический экшн, основанный на реальных исторических событиях начала XVIII века, раскрывает драматические события восстания опришков против польской шляхты.

Фильм "Довбуш" признан самым успешным украинским фильмом года еще в конце сентября, когда собрал более 43 миллионов гривен. На начало декабря его кассовые сборы в прокате составили 68 268 115 гривен. Одновременно это одна из самых масштабных и дорогих лент в истории украинской киноиндустрии.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма