Первый украинский приключенческий экшн об автогонках, который подарит безумные эмоции

9 апреля 2026 года в Украине состоялась громкая премьера первого украинского приключенческого экшена об автогонках. Это динамичный фильм, снятый в реалиях Харькова.

Лента была очень ожидаемой, ведь она не только дарит зрителям невероятные эмоции, но и представляет яркий каст молодых украинских актеров. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерский состав, а также, кому точно понравится эта лента.

О чем фильм "На драйве"?

Сюжет разворачивается вокруг группы выпускников одной из харьковских школ. Их период взросления пришелся на сверхсложные исторические времена в Украине. Прошло три года с начала полномасштабной войны, а их школа разрушена и изуродована российскими ракетами. Многие их ровесники покинули город, выехали за границу, а они вынуждены искать собственный путь в жизни.

Блуждая по родному городу в поисках ответов, подростки наталкиваются на заброшенный торговый центр, где в паркинге находят несколько заброшенных автомобилей.

В их воображении это выглядит, как кинематографическая склейка – и вот они уже наматывают круги в своем новом убежище. Там будто существует другая реальность, в которой не страшно, что в любой момент могут прилететь ракеты или дроны.

Они решают не только получать адреналин, но и устраивать стримы своих подземных гонок, чтобы собрать деньги на помощь другу, семейный ресторан которого был уничтожен во время очередного обстрела.

Однако там, где появляются большие деньги, растут и риски. На горизонте возникают сомнительные персонажи, а дружба, которая их объединяла, проходит серьезное испытание – деньгами и соблазнами.

Молодой каст актеров: кто сыграл в фильме?

В фильме сыграли талантливые молодые украинские актеры, большинство из которых впервые появились на большом экране:

Иван Довженко,

Иоланта Богдюн,

Эдуард Поляков,

Богдан Морошан,

Мария Саминина,

София Баюн,

Татьяна Остапенко,

Богдан Чуловский.

Несмотря на отсутствие большого опыта, им удалось убедительно воплотить своих персонажей. Также в ленте появляются уже известные лица: Монатик, Оля Шелби, Алина Шаманская и Алексей Друк, которого зрители знают как Лесика.

Почему стоит посмотреть фильм "На драйве"?

У сети уже появились первые отзывы украинских зрителей и кинокритиков. Это фильм о молодежи – настоящей, драйвовой, смелой. Фильм, в котором много Харькова, по которому скучают миллионы украинцев. Это достойная лента, что дарит сильные эмоции.

Интересно, что фильм частично снимали непосредственно в Харькове. Съемочная команда даже попала под обстрел, однако, к счастью, никто не пострадал, ведь съемки проходили на одной из станций метро. Об этом сообщало издание "УНИАН".