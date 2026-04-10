Перший український пригодницький екшн про автоперегони, який подарує шалені емоції

9 квітня 2026 року в Україні відбулася гучна прем'єра першого українського пригодницького екшену про автоперегони. Це динамічний фільм, знятий у реаліях Харкова.

Стрічка була дуже очікуваною, адже вона не лише дарує глядачам неймовірні емоції, а й представляє яскравий каст молодих українських акторів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад, а також, кому точно сподобається ця стрічка.

Про що фільм "На драйві"?

Сюжет розгортається навколо групи випускників однієї з харківських шкіл. Їхній період дорослішання припав на надскладні історичні часи в Україні. Минуло три роки від початку повномасштабної війни, а їхня школа зруйнована й понівечена російськими ракетами. Багато їхніх ровесників залишили місто, виїхали за кордон, а вони змушені шукати власний шлях у житті.

Блукаючи рідним містом у пошуках відповідей, підлітки натрапляють на закинутий торговий центр, де в паркінгу знаходять кілька покинутих автомобілів.

У їхній уяві це виглядає, мов кінематографічна склейка – і ось вони вже намотують кола у своєму новому сховку. Там ніби існує інша реальність, у якій не страшно, що будь-якої миті можуть прилетіти ракети чи дрони.

"На драйві": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони вирішують не лише отримувати адреналін, а й влаштовувати стріми своїх підземних перегонів, щоб зібрати гроші на допомогу другу, родинний ресторан якого було знищено під час чергового обстрілу.

Однак там, де з'являються великі гроші, зростають і ризики. На горизонті виникають сумнівні персонажі, а дружба, яка їх об'єднувала, проходить серйозне випробування – грошима та спокусами.

Молодий каст акторів: хто зіграв у фільмі?

У фільмі зіграли талановиті молоді українські актори, більшість із яких уперше з'явилися на великому екрані:

Іван Довженко,

Іоланта Богдюн,

Едуард Поляков,

Богдан Морошан,

Марія Самініна,

Софія Баюн,

Тетяна Остапенко,

Богдан Чуловський.

Попри відсутність великого досвіду, їм вдалося переконливо втілити своїх персонажів. Також у стрічці з'являються вже відомі обличчя: Монатік, Оля Шелбі, Аліна Шаманська та Олексій Друк, якого глядачі знають як Лесика.

Чому варто подивитись фільм "На драйві"?

У мережі вже з'явилися перші відгуки українських глядачів і кінокритиків. Це фільм про молодь – справжню, драйвову, сміливу. Фільм, у якому багато Харкова, за яким сумують мільйони українців. Це гідна стрічка, що дарує сильні емоції.

Цікаво, що фільм частково знімали безпосередньо в Харкові. Знімальна команда навіть потрапила під обстріл, однак, на щастя, ніхто не постраждав, адже зйомки проходили на одній зі станцій метро. Про це повідомляло видання "УНІАН".