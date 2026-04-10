"Плакала и гордилась": первые отзывы украинских зрителей на приключенческий экшн "На драйве"
- Фильм "На драйве" получил преимущественно положительные отзывы от украинских зрителей, которые отмечают молодой актерский состав, визуальную составляющую и музыкальное оформление.
- Некоторые зрители считают сценарий фильма подростковым и местами простым, но в целом отмечают качество съемки и реалистичность событий, отражающих современные реалии Харькова.
9 апреля 2026 года состоялась премьера украинского фильма "На драйве". Это первый украинский приключенческий экшн об автогонках, снятый в реалиях Харькова.
Ранее мы писали более подробно об этом фильме – по ссылке.
Что пишут украинцы о фильме "На драйве"?
В сети уже появились первые отзывы украинских зрителей на этот драйвовый приключенческий экшен. Преимущественно аудитория в восторге от молодого актерского состава, визуальной составляющей и музыкального оформления фильма.
Впрочем, некоторые отмечают, что сценарий местами проседает, из-за чего не все готовы поставить ленте максимальную оценку. Несмотря на это, соцсети в основном заполонили положительные отзывы. Вот что пишут зрители:
- "Знаете о чем жалею? Что такого фильма не было в моем подростковом возрасте. Я в полном восторге! Экшн на фоне современного Харькова, герои, которые говорят и ведут себя как живые люди, страстный любовный треугольник, испытания дружбы, приключения с высокими ставками!"
- "Украинское кино начинает поражать своим уровнем качества!"
- "Фильм "На драйве" – это не про тачки вовсе. Это про нас. О Харькове. О том, что мы не сломаемся. Плакала и гордилась."
- "Честно, первые 5 минут что-то не очень зашло, но потом – прям очень вау. Фильм легкий, немного юмора, немного секса, а также наши реалии с прикольной сюжетной линией. Отдельная имба – это музыка в фильме. И еще кайф – смотреть на новые лица в украинском кино".
- "Первое – советую, конечно, сходить и поддержать украинское кино. Потому что, кино о гонках стоит поддержать. Снято качественно: Харьков, война, молодежь. Фильм не убегает от реальности и не напрягает ею слишком. В общем – цель показать что в городе можно жить а не существовать и здесь есть будущее."
- "Относительно сценария – как по мне он подростковый (фильм же о молодежи) и такой немного черно-белый местами, местами довольно взрослый и неожиданный. По реалистичности событий, есть пару вопросов, но не критично."
- "Есть эротические сцены и история любви. Они показаны и раскрыты неплохо, не прямолинейно, есть сюжетный поворот, это порадовало. Радует, что наконец в кино не боятся обнаженных тел! И показывают их красиво. в общем – картинка 9 из 10, актеры 10 из 10, сценарий 10 из 10 сценарий 6 из 10 (есть впечатление что работали несколько сценаристов, что-то резали при монтаже и упрощали в процессе)"
Что стоит найти о фильме "На драйве"?
- "На драйве" – это первый украинский приключенческий экшен об автогонках.
- Фильм снимали в Киеве и частично в Харькове.
- Премьера ленты состоялась 9 апреля 2026 года в кинотеатрах по всей Украине.
- Сюжет разворачивается вокруг молодежи, которая находит заброшенные автомобили в Харькове и устраивает настоящие гонки.
- В фильме представлен яркий состав молодых актеров, большинство из которых ранее почти не появлялись в кинопроектах. В частности, это Иван Довженко, который рассказывал о ленте "На драйве" в интервью Алине Доротюк, Иоланта Богдюн, Эдуард Поляков, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Татьяна Остапенко, Богдан Чуловский и другие.
- Режиссером фильма стал Артем Литвиненко.