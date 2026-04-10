Ранее мы писали более подробно об этом фильме – по ссылке. В сети уже можно увидеть первые отзывы украинцев, которые пишут в сети. В материале 24 Канала мы собрали подборку этих комментариев.

Что пишут украинцы о фильме "На драйве"?

В сети уже появились первые отзывы украинских зрителей на этот драйвовый приключенческий экшен. Преимущественно аудитория в восторге от молодого актерского состава, визуальной составляющей и музыкального оформления фильма.

Впрочем, некоторые отмечают, что сценарий местами проседает, из-за чего не все готовы поставить ленте максимальную оценку. Несмотря на это, соцсети в основном заполонили положительные отзывы. Вот что пишут зрители:

"Знаете о чем жалею? Что такого фильма не было в моем подростковом возрасте. Я в полном восторге! Экшн на фоне современного Харькова, герои, которые говорят и ведут себя как живые люди, страстный любовный треугольник, испытания дружбы, приключения с высокими ставками!"

"Украинское кино начинает поражать своим уровнем качества!"

"Фильм "На драйве" – это не про тачки вовсе. Это про нас. О Харькове. О том, что мы не сломаемся. Плакала и гордилась."

"Честно, первые 5 минут что-то не очень зашло, но потом – прям очень вау. Фильм легкий, немного юмора, немного секса, а также наши реалии с прикольной сюжетной линией. Отдельная имба – это музыка в фильме. И еще кайф – смотреть на новые лица в украинском кино".

"Первое – советую, конечно, сходить и поддержать украинское кино. Потому что, кино о гонках стоит поддержать. Снято качественно: Харьков, война, молодежь. Фильм не убегает от реальности и не напрягает ею слишком. В общем – цель показать что в городе можно жить а не существовать и здесь есть будущее."

"Относительно сценария – как по мне он подростковый (фильм же о молодежи) и такой немного черно-белый местами, местами довольно взрослый и неожиданный. По реалистичности событий, есть пару вопросов, но не критично."

"Есть эротические сцены и история любви. Они показаны и раскрыты неплохо, не прямолинейно, есть сюжетный поворот, это порадовало. Радует, что наконец в кино не боятся обнаженных тел! И показывают их красиво. в общем – картинка 9 из 10, актеры 10 из 10, сценарий 10 из 10 сценарий 6 из 10 (есть впечатление что работали несколько сценаристов, что-то резали при монтаже и упрощали в процессе)"

Что стоит найти о фильме "На драйве"?

"На драйве" – это первый украинский приключенческий экшен об автогонках.

Фильм снимали в Киеве и частично в Харькове.

Премьера ленты состоялась 9 апреля 2026 года в кинотеатрах по всей Украине.

Сюжет разворачивается вокруг молодежи, которая находит заброшенные автомобили в Харькове и устраивает настоящие гонки.

