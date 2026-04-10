Раніше ми писали більш детальніше про цей фільм – за посиланням. У мережі вже можна побачити перші відгуки українців, які пишуть у мережі. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку цих коментарів.

Що пишуть українці про фільм "На драйві"?

У мережі вже з'явилися перші відгуки українських глядачів на цей драйвовий пригодницький екшен. Переважно аудиторія у захваті від молодого акторського складу, візуальної складової та музичного оформлення фільму.

Утім, дехто зазначає, що сценарій місцями просідає, через що не всі готові поставити стрічці максимальну оцінку. Попри це, соцмережі здебільшого заполонили схвальні відгуки. Ось що пишуть глядачі:

"Знаєте про що жалкую? Що такого фільму не було в моєму підлітковому віці. Я в повному захваті! Екшн на тлі сучасного Харкова, герої, які говорять і поводяться як живі люди, пристрасний любовний трикутник, випробування дружби, пригоди з високими ставками!"

"Українське кіно починає вражати своїм рівнем якості!"

"Фільм "На драйві" – це не про тачки зовсім. Це про нас. Про Харків. Про те, що ми не зламаємось. Плакала і пишалася."

"Чесно, перші 5 хвилин щось не дуже зайшло, але потім – прям дуже вау. Фільм легкий, трохи гумору, трохи сексу, а також наші реалії із прикольною сюжетною лінією. Окрема імба – це музика у фільмі. І ще кайф – дивитись на нові обличчя в українському кіно".

"Перше – раджу, звісно, сходити і підтримати українське кіно. Тому що, кіно про перегони варто підтримати. Знято якісно: Харків, війна, молодь. Фільм не втікає від реальності і не напружує нею занадто. Загалом – мета показати що в місті можна жити а не існувати і тут є майбутнє."

"Стосовно сценарію – як на мене він підлітковий (фільм же про молодь) і такий трохи чорно-білий місцями, місцями доволі дорослий і неочікуваний. Щодо реалістичності подій, маю пару питань, але не критично."

"Є еротичні сцени і історія кохання. Вони показані і розкриті непогано, не прямолінійно, є сюжетний поворот, це потішило. Тішить, що нарешті в кіно не бояться оголених тіл! І показують їх красиво. загалом – картинка 9 з 10, актори 10 з 10, сценарій 6 з 10 (є враження що працювали декілька сценаристів, щось різали при монтажі і спрощували в процесі)"

Що варто знайти про фільм "На драйві"?

"На драйві" – це перший український пригодницький екшен про автоперегони.

Фільм знімали у Києві та частково в Харкові.

Прем'єра стрічки відбулася 9 квітня 2026 року в кінотеатрах по всій Україні.

Сюжет розгортається навколо молоді, яка знаходить покинуті автомобілі в Харкові та влаштовує справжні перегони.

