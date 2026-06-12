За годы актеры, воплотившие любимых героев, заметно изменились, однако именно они стали настоящей изюминкой истории, без которой трудно представить "Друзей". В материале 24 Канала мы подготовили подборку фотосравнений актеров сериала, чтобы показать, как они выглядели в начале съемок и как изменились за 31 год с момента премьеры.

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Как за 31 год изменились звезды легендарного сериала "Друзья"?

Каждый актер, присоединившийся к созданию сериала, привнес в сюжет особую харизму, поэтому трудно представить эту историю без кого-то из них. Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин, Кортни Кокс – Монику Геллер, Лиза Кудроу – Фиби Буффет, Мэтт Леблан – Джои Триббиани, Дэвид Швиммер – Росса Геллера, а Мэтью Перри воплотил роль харизматичного Чендлера Бинга.

К сожалению, в октябре 2023 года Мэтью Перри скончался. Коллеги и создатели сериала неоднократно упоминали, что именно он был душой юмора на съемочной площадке – часто импровизировал, а его шутки становились одними из самых любимых моментов для зрителей.

Смотрите, как выглядели звезды в первых сезонах сериала и как изменились сегодня:

Дженнифер Энистон – Рэйчел Грин



Дженнифер Энистон / Коллаж 24 Канала

Кортни Кокс – Моника Геллер



Кортни Кокс / Коллаж 24 Канала

Лиза Кудроу – Фиби Буффет



Лиза Кудроу / Коллаж 24 Канала

Мэтт Леблан – Джои Триббиани



Мэтт Леблан / Коллаж 24 Канала

Дэвид Швиммер – Росс Геллер



Дэвид Швиммер / Коллаж 24 Канала

Герои "Друзей" сохранили теплые отношения и в реальной жизни, поэтому поклонники до сих пор надеются увидеть культовый актерский состав вместе хотя бы еще раз.