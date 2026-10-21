Голливудский актер Дуэйн Джонсон удивил кардинальной сменой имиджа ради новой роли в фантастическом фильме "Музыка ящериц" режиссера Бенни Сафди. В сети появились первые эксклюзивные кадры со съемочной площадки в Нью-Йорке, где звезду боевиков практически невозможно узнать в образе причудливого Человека-курицы.

Как сообщает издание Just Jared, съемки будущего гибридного проекта с живыми актерами и CGI-графикой уже начались на улицах Нью-Йорка. Папарацци застукали голливудскую звезду во время совместных сцен с юным коллегой Тео Кларком Лебером, удивив публику поразительной переменой во внешности культового актера.

Дуэйн Джонсон снимается в фильме "Музыка ящериц"

Для Джонсона это уже вторая масштабная совместная работа с режиссером Бенни Сафди после драмы "Несокрушимый". На этот раз творческий тандем готовит нечто совершенно новое, фантастическое и непохожее на типичные боевики с участием актера.

В центре сюжета – брошенный на произвол судьбы мальчик. Главный герой неожиданно натыкается на таинственную ночную телетрансляцию, где настоящие ящерицы играют потустороннюю музыку, открывающую двери в удивительный скрытый мир.

В поисках ответов мальчик знакомится с эксцентричным и забавным дедушкой по прозвищу "Человек-курица", которого и играет Дуэйн Джонсон. Неразлучной спутницей дедушки является его любимица – 85-летняя курица по имени Клаудия.

Вместе герои отправляются в увлекательное путешествие через невидимые миры и неожиданные гармонии. Их совместное приключение превращается в трогательную историю о прочной связи двух родственных душ, которые находят настоящую магию не только вокруг, но и друг в друге.

В актерский состав вошли Рэйчел МакАдамс, Джефф Голдблюм, Колман Доминго, Реджина Холл, Алисия Сильверстоун, Тим Хайдекер, Дэвид Крамхолц и другие яркие актеры.

Производством фильма занимается Amazon MGM Studios, поэтому зрителям стоит ожидать высокого уровня визуальных эффектов. После завершения кинопроката картина станет доступна для домашнего просмотра на стриминговой платформе Prime Video.

Премьера фильма "Музыка ящериц" в кинотеатрах запланирована на 25 декабря 2027 года, поэтому у фильма есть все шансы стать главным сказочным событием рождественского уик-энда.

Кстати, "Скала" неоднократно поддерживал Украину и украинских военных. А этим летом Дуэйн Джонсон даже встретился с украинками на Гавайях.