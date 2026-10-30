Звезда популярного сериала раскрыла скандальные подробности съемок: почему она ушла после 6 сезонов

83-летняя актриса, сыгравшая Эвелин Харпер – мать героев Чарли Шина и Джона Крайера, – рассказала, почему в свое время отказалась продлевать контракт с создателями сериала, сообщает Variety.

Adv

популярные видео

Почему Холланд Тейлор ушла из "Двух с половиной мужчин"

По словам актрисы, в течение шести лет работы над сериалом ее зарплата практически не менялась. Более того, она получала примерно столько же, сколько зарабатывала в другом телевизионном проекте почти десятью годами ранее.

"Я получила четыре номинации на „Эмми“, а мне так и не повысили зарплату. Обычно в таких случаях это делают", – призналась Тейлор в подкасте Alchemy with Anthony Mason.

После шестого сезона актриса решила не продлевать постоянный контракт. Продюсеры, по ее словам, были весьма удивлены и сначала подумали, что она просто торгуется за более высокий гонорар.

Реклама



Сериал "Два с половиной мужчины" / Фото IMDB



Однако Тейлор объяснила, что дело уже не только в деньгах. Она хотела самостоятельно решать, когда работать.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В итоге актриса согласилась лишь на периодические гостевые появления. Поэтому создателям пришлось смириться с тем, что экранная мама Чарли Харпера теперь будет приходить на съемки исключительно по собственному желанию.

Напомним, сериал "Два с половиной мужчины" выходил с 2003 по 2015 год и насчитывает 12 сезонов. В 2011 году после громких скандалов проект покинул Чарли Шин, которого впоследствии заменил Эштон Катчер.

Ранее актер другого очень популярного сериала рассказал, почему покинул проект на пике популярности.