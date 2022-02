Джаред Лето и Энн Хэтэуэй в центре скандала: почему стоит посмотреть сериал "Мы прогорели"

Совсем скоро нас удивит новая сериальная драма от Apple TV+ "Мы прогорели" (WeCrashed) с участием вечно молодого Джареда Лето и Энн Хэтэуэй. О необыкновенном взлете и падении американской корпорации WeWork, оказавшейся в центре огромного скандала, можно будет посмотреть уже 18 марта 2022 года.

Сюжет ленты основан на подкасте "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork" от Wondery, рассказывающей историю американской сети коворкингов WeWork, которая за короткий срок достигла невероятного состояния – и так же молниеносно прогорела. Всего выйдет восемь серий.

Шоуранером сериала выступил не малоизвестный Ли Айзенберг, одним из авторов культового сериала "Офис".

Чем поражают персонажи сериала "Мы прогорели"

На этот раз Джаред Лето и Энн Хэтэуэй исполнят роли Ребекки и Адама Нойманов, основателей WeWork – американского стартапа с оборотом более 45 миллиардов долларов, создававшего коворкинги.

Адам Нойман (Джаред Лето) – израильский бизнесмен, который вместе с предпринимателем Мигелем Маккелви в 2010 году основал этот стартап. Бывшие сотрудники говорят, что его персона в бизнесе позиционировалась, словно он был лидером культа.

Ребекка (Энн Хэтэуэй), жена Адама – специалист по восточной философии и буддизму, инструктор по йоге, актриса, а еще – кузина Гвинет Пэлтроу. Ребекка была бренд-директором компании и генеральным директором WeGrow, частной школы на Манхэттене, где плата за обучение стоила 42 000 долларов в год. Как мы понимаем, школа уже давно не существует.

"Мы прогорели" 2022: смотрите трейлер сериала

За пределами корпоративной сферы образ жизни Нойманов оказался не менее "непривычным". Чего стоят имение площадью почти 1000 квадратных метров в форме гитары и одержимость супругов полетами вокруг света на частных самолетах.

Скандал 2019 года произошел неожиданно на фоне резкого подъема стоимости акций компании и капитала. Адам Нойман ушел в отставку и отказался от контролирующей доли акций компании

Американская пресса о скандале 2019 года

New York Times писали о том, что основатель компании Адам Нойман однажды импульсивно решил запретить мясо во всех помещениях WeWork (при этом сохранив ледяную ванну в своем рабочем кабинете); The Guardian в свою очередь отмечала, что жена Ноймана Ребекка (сестра Гвинет Пэлтроу) якобы уволила нескольких сотрудников за "негативное настроение".

