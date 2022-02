Джаред Лето та Енн Гетевей у центрі скандалу: чому варто подивитись серіал "Ми прогоріли"

Зовсім скоро нас подивує нова серіальна драма від Apple TV+ "Ми прогоріли" (WeCrashed) за участю вічно молодого Джареда Лето та Енн Гетевей. Про надзвичайний зліт та падіння американської корпорації WeWork, яка опинилася в центрі величезного скандалу, можна буде переглянути вже 18 березня 2022 року.

Сюжет стрічки заснований на подкасті "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork" від Wondery, який розповідає історію американської мережі коворкінгів WeWork, яка за короткий термін досягла неймовірних статків – і так само блискавично прогоріла. Усього вийде вісім серій.

Шоуранером серіалу виступив не маловідомий Лі Айзенберг, який був одним із авторів культового серіалу "Офіс".

Чим вражають персонажі серіалу "Ми прогоріли"

Цього разу Джаред Лето та Енн Гетевей виконають ролі Ребекки та Адама Нойманів, засновників WeWork – американського стартапу з оборотом понад 45 мільярдів доларів, що створював коворкінги.

Адам Нойман (Джаред Лето) — ізраїльський бізнесмен, який разом із підприємцем Мігелем Маккелві у 2010 році заснував цей стартап. Колишні співробітники подейкують, що його персона у бізнесі позиціонувалась, наче він був лідером культу.

Ребекка (Енн Гетевей), дружина Адама — фахівець зі східної філософії та буддизму, інструктор з йоги, акторка, а ще – кузина Гвінет Пелтроу. Ребекка була бренд-директором компанії та генеральним директором WeGrow, приватної школи на Мангеттені, де плата за навчання коштувала 42 000 доларів на рік. Як ми розуміємо, школа вже давно не існує.

"Ми прогоріли" 2022: дивіться трейлер серіалу

За межами корпоративної сфери спосіб життя Нойманів виявився не менш "незвичним". Чого лише вартують маєток площею майже 1000 квадратних метрів у формі гітари та одержимість подружжя польотами навколо світу на приватних літаках.

Скандал 2019 року стався несподівано на фоні різкого підйому вартості акцій компанії та капіталу. Адам Нойман пішов у відставку та відмовився від контролюючої частки акцій компанії

Американська преса про скандал 2019 року

New York Times писали про те, що засновник компанії Адам Нойман якось імпульсивно вирішив заборонити м'ясо у всіх приміщеннях WeWork (при цьому зберігши крижану ванну у своєму робочому кабінеті); The Guardian своєю чергою відзначала, що дружина Ноймана, Ребекка (сестра Гвінет Пелтроу) нібито звільнила декількох співробітників за "негативний настрій".

