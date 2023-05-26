Известного актера нашли мертвым спустя 4 месяца после его исчезновения: подробности могут шокировать

Бразильский актер Джефферсон Мачадо исчез в январе 2023 года. Через 4 месяца его обнаружили мертвым. Мачадо было 44 года.

Об исчезновении актера сообщила его семья. Тело Джефферсона было обнаружено в понедельник, 22 мая, во время расследования полицейского участка по розыску. Пока неизвестно, кто причастен к убийству и какие были мотивы.

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Бразильского актера Джефферсона Мачадо нашли мертвым

Жайро Магальяйш, адвокат семьи Мачадо поделился, что "тело звезды было обнаружено с признаками удушения. Его шею обвивала металлическая проволока, а руки были связаны". По предварительной информации, тело актера было найдено в сундуке, зарытой в яму значительной глубины в туалете в Рио-де-Жанейро. "Эта ситуация нас глубоко огорчает и возмущает в свете страданий, с которыми столкнулся Джефф", – дополнил адвокат.

Тело Мачадо нашли в сундуке / Скриншот из видео ютуб-канала Hoje em Dia

Он продолжил: "Моя обязательность как юриста состоит в том, чтобы неутомимо искать правду и справедливость. Я обязан обеспечить, чтобы все, кто причастен к этому жестокому преступлению, были привлечены к ответственности и наказаны, а семья Джеффа нашла необходимую поддержку, чтобы пройти через это очень болезненное время".

Власти использовали отпечатки пальцев, чтобы подтвердить, что тело принадлежало Мачадо, сообщает местное издание R7 News. Он пропал без вести в январе, и в последний раз его видели в Кампу-Гранде. Его семья сообщила об исчезновении, когда поняла, что у его восьми собак не было должного ухода, что было необычным для актера, поскольку он очень любил животных.

Джефферсон Мачадо со своими собаками / Фото из инстаграма актера

Как сообщает R7 News, после его исчезновения семья Мачадо получала текстовые сообщения якобы от Джеффа, однако это был кто-то другой. Впрочем, уже в марте родственники узнали, что пароль к его мобильному телефону был изменен, а местонахождение отключено.

Близкий друг Мачадо также подтвердил смерть актера: "С большой грустью сообщаем вам, что Джеффа нашли мертвым 22 мая 2023 года. Джефферсон хладнокровно и жестоко убили завистливые, злые и, конечно же, ничтожные люди".

Известно, что Джефферсон Мачадо играл в бразильских мелодрамах. В последний раз он исполнил роль солдата в телесериале "Рейс", вышедшего в марте прошлого года. Мачадо также работал режиссером и сценографом на протяжении многих лет.



Джефферсон Мачадо / Фото с инстаграма актера