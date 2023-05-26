Відомого актора знайшли мертвим через 4 місяці після його зникнення: подробиці можуть шокувати
Джерело:The Messenger
Бразильський актор Джефферсон Мачадо зник у січні 2023 року. Через 4 місяці його знайшли мертвим. Мачадо було 44 роки.
Про зникнення актора повідомила його сім’я. Тіло Джефферсона знайшли у понеділок, 22 травня, під час розслідування поліцейського відділку з розшуку. Наразі не відомо, хто причетний до вбивства і які були мотиви.
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Бразильського актора Джефферсона Мачадо знайшли мертвим
Жайро Магальяйш, адвокат сім'ї Мачадо поділився, що "тіло зірки було виявлено з ознаками задушення. Його шию обвивав металевий дріт, а руки були пов’язані". За попередньою інформацією, тіло актора було знайдено в скрині, заритій у яму значної глибини у вбиральні в Ріо-де-Жанейро. "Ця ситуація нас глибоко засмучує та обурює у світлі страждань, з якими зіткнувся Джефф", – доповнив адвокат.
Він продовжив: "Моя обов’язковість як юриста полягає в тому, щоб неутомно шукати правду і справедливість. Я зобов’язаний забезпечити, щоб всі, хто причетний до цього жорстокого злочину, були притягнуті до відповідальності та покарані, а сім'я Джеффа знайшла необхідну підтримку, щоб пройти через цей дуже болісний час".
Влада використала відбитки пальців, щоб підтвердити, що тіло належало Мачадо, повідомляє місцеве видання R7 News. Він зник безвісти в січні, і останній раз його бачили в Кампу-Гранде. Його сім'я повідомила про зникнення, коли зрозуміла, що його вісім собак не мали належного догляду, що було незвичним для актора, оскільки він дуже любив тварин.
Як повідомляє R7 News, після його зникнення сім'я Мачадо отримувала текстові повідомлення нібито від Джеффа, однак, це був хтось інший. Втім, вже у березні родичі дізналися, що пароль до його мобільного телефону був змінений, а місцеперебування вимкнено.
Близький друг Мачадо також підтвердив смерть актора: "З великим сумом повідомляємо вам, що Джеффа знайшли мертвим 22 травня 2023 року. Джефферсона холоднокровно і жорстоко вбили заздрісні, злі та, звичайно ж, нікчемні люди".
Відомо, що Джефферсон Мачадо грав у бразильських мелодрамах. Востаннє він виконав роль солдата у телесеріалі "Рейс", який вийшов у березні минулого року. Мачадо також працював режисером і сценографом упродовж багатьох років.