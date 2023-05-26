Здається, другий сезон обіцяє бути більш напруженим і сповненим неочікуваних подій. Глядачі з нетерпінням чекають прем’єри "Дому дракона", яка запланована на літо 2024 року, повідомляє 24 Канал.
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Кадри зі зйомок "Дому дракона" розкривають деталі сюжету
На відео, знятому в Касересі, видно похоронну процесію по вулицях Королівської Гавані, на якій присутні Олівія Кук у ролі Алісент Хайтауер і Фіа Сабан у ролі Гелени Хайтауер. Вони сидять у кареті.
Гелена та Алісент / Колаж 24 Каналу
За книгою Джорджа Р. Р. Мартина "Полум'я і кров", на основі якої створений "Дім Дракона", і побачивши нові кадри зі зйомок, можна припустити, що відбувається похоронна процесія принца Джейгейриса Таргірієна (сина Гелени) з його братом-чоловіком, принцом Ейгоном, якого ніде не видно на знімальному майданчику.
Як вмирає принц Джейгейрис? Його вбивають люди, послані Деймоном Таргарієном. У книзі Деймон обурений смертю свого сина Люцеріса, якого вбили Еймонд Таргарієн і його дракон Вхагар в кінці першого сезону. Він шукає "сина за сина" і має намір помститися.
Цікаво, що на відео можна почути крик: "Подивіться на роботу Рейніри!". Таким чином, Алісент та інші використовують смерть принца як можливість звинуватити Рейніру в тому, що вони перебувають у стані війни.
Нагадаємо, фільмування "Дому Дракона" триває у Великій Британії та Іспанії. Продовження "Дому Дракона" складатиметься з восьми епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні приквела "Гри престолів". А все через те, що HBO обдумує плани щодо для третього сезону. HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості серій було обумовлено сюжетом.