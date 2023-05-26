Здається, другий сезон обіцяє бути більш напруженим і сповненим неочікуваних подій. Глядачі з нетерпінням чекають прем’єри "Дому дракона", яка запланована на літо 2024 року, повідомляє 24 Канал.

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Кадри зі зйомок "Дому дракона" розкривають деталі сюжету

Варто зауважити, що надалі буде трохи спойлерів, тому, якщо ви не бажаєте дізнатися про новий поворот подій для героїв, краще не читайте далі.

На відео, знятому в Касересі, видно похоронну процесію по вулицях Королівської Гавані, на якій присутні Олівія Кук у ролі Алісент Хайтауер і Фіа Сабан у ролі Гелени Хайтауер. Вони сидять у кареті.

Гелена та Алісент / Колаж 24 Каналу

За книгою Джорджа Р. Р. Мартина "Полум'я і кров", на основі якої створений "Дім Дракона", і побачивши нові кадри зі зйомок, можна припустити, що відбувається похоронна процесія принца Джейгейриса Таргірієна (сина Гелени) з його братом-чоловіком, принцом Ейгоном, якого ніде не видно на знімальному майданчику.

Як вмирає принц Джейгейрис? Його вбивають люди, послані Деймоном Таргарієном. У книзі Деймон обурений смертю свого сина Люцеріса, якого вбили Еймонд Таргарієн і його дракон Вхагар в кінці першого сезону. Він шукає "сина за сина" і має намір помститися.

Цікаво, що на відео можна почути крик: "Подивіться на роботу Рейніри!". Таким чином, Алісент та інші використовують смерть принца як можливість звинуватити Рейніру в тому, що вони перебувають у стані війни.

Нагадаємо, фільмування "Дому Дракона" триває у Великій Британії та Іспанії. Продовження "Дому Дракона" складатиметься з восьми епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні приквела "Гри престолів". А все через те, що HBO обдумує плани щодо для третього сезону. HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості серій було обумовлено сюжетом.