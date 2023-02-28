Переполняли эмоции, – Джейми Ли Кертис страстно поцеловала Мишель Ео в губы

Актриса Джейми Ли Кертис завоевала награду на церемонии вручения премии SAG Awards 2023. Ее настолько переполняли эмоции, что она поцеловала свою коллегу из фильма прямо в губы.

Актриса стала лучшей в категории "Лучшая женская роль второго плана в фильме" за фильм "Все везде и сразу". Мишель Ео также завоевала награду на премии SAG Awards 2023 как лучшая актриса в этом фильме.

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Джейми Ли Кертис страстно поцеловала Мишель Ео в губы

Джейми Ли Кертис также не сдержала своих эмоций во время оглашения победителей и поцеловала главную героиню "Все везде и сразу" Мишель Ео прямо в губы.

Где Мишель Ео? Я говорю "Мишель!". Вы говорите: "Ео!"... Мишель Ео, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!,

– сказала актриса.

Джейми Ли Кертис поцеловала Мишель Ео: смотрите видео

Когда за кулисами начали обсуждать поцелуй актрисы, она сказала: "Ну, я люблю Мишель Ео. Я имею в виду, мы любим друг друга". Она также в шутку дополнила: "Она вышла замуж, я встретила ее мужа в Англии. Он милый. У меня тоже есть муж".



Джейми Ли Кертис поцеловала Мишель Ео / Скриншот с видео

Что следует знать о фильме "Все везде и сразу"

"Все везде и сразу" – фантастическая комедия от продюсеров братьев Руссо. Главную роль в будущем фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, дракон, что притаился", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Достать ножи", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Все везде и сразу": смотрите трейлер онлайн



На премии SAG Awards 2023 Джейми Ли Кертис сказала, что ей очень понравился фильм "Все везде и сразу" и то, как его оценивают.

Это развлечение. Это сезон блестящих вещей. Это отличное внимание. Это искусство. Это возможность увидеть великолепных людей в маскарадных костюмах. Но мы все настоящие люди, и мы живем в мире, находящемся в состоянии войны. И для большинства людей это очень тяжелая жизнь, поэтому часто мы отвлекаемся на шоу-бизнес,

– сказала она.

Премия SAG Awards 2023 проводилась в воскресенье, 26 февраля, в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Netflix.