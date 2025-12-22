4 фильма с Джеймсом Ренсоном, который внезапно покончил жизнь самоубийством

Сеть ошеломила новость об еще одной потере в мире кино. В возрасте 46 лет Джеймс Ренсон ушел из жизни из-за самоубийства.

Он был известен зрителям благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах. В материале 24 Канала рассказываем больше о биографии Джеймса и фильмах, которые сделали его популярным.

Что известно о Джеймсе Ренсоне, который покончил жизнь самоубийством?

Джеймс Ренсон был известным американским актером, который получил известность благодаря ролям в совершенно разных жанрах кино, в фильмах и сериалах. Будущий артист родился в Балтиморе, штат Мэриленд, и учился в Карверском центре искусств и технологий имени Джорджа Вашингтона. Кроме того, он получал знания в Школе визуальных искусств.

За свою жизнь Джеймс Ренсон пережил действительно большое количество драматических эпизодов. В частности, он признавался, что в детстве подвергся сексуальному насилию от своего учителя математики. Об этом актер писал в своем инстаграме. Против учителя не выдвинули обвинений, даже после признания актера.



Джеймс Ренсон в фильме "Оно 2" / Кадр из фильма

В 27 лет в жизни актера произошел еще один драматический период: он страдал от наркотической зависимости. Со временем ему удалось избавиться от зависимости, но она вызвала значительные долги, достигавшие 30 тысяч долларов.

В конце концов Джеймсу удалось овладеть собой и построить довольно успешную карьеру. Он женился и воспитывал сына. Кстати, жена актера уже отреагировала на смерть любимого.

Я уже тысячу раз говорила тебе, что люблю тебя, и знаю, что буду любить и в дальнейшем. Ты говорил мне: "Ты должна быть больше похожей на меня, а я – больше похожим на тебя". Ты был абсолютно прав. Спасибо тебе за самые ценные подарки – тебя, Джека и Вайолет,

– написала Макфи.

За роли в своих кинопроектах он получал положительные отзывы критиков. Решение Джеймса Ренсона уйти из жизни пока неизвестно. Известно, что следов насилия на его теле не нашли. Полиция приехала домой актера 19 декабря, однако, к сожалению, врачи не смогли его спасти и только зафиксировали смерть. Об этом сообщает издание The Guardian.

Какие фильмы сделали Джеймса Ренсона популярным?

Джеймс Ренсон получил известность благодаря ролям в очень разных фильмах и сериалах, однако по-настоящему популярным его сделали именно фильмы ужасов, вот в каких лентах можно увидеть актера.