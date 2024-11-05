У звезды сериала "Залив Доусона" диагностировали рак: как отреагировал актер

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный своей ролью Доусона Лири в популярном сериале "Залив Доусона", поделился печальной новостью. У него диагностировали колоректальный рак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People. Известно, что актеру сейчас 47 лет.

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У Джеймса Ван Дер Бика диагностировали рак: что известно

Недавно актер поделился важной и печальной новостью: ему был поставлен диагноз колоректальный рак. Это заболевание поражает толстую или прямую кишку, и является одним из самых распространенных типов рака в мире. В своем заявлении Джеймс рассказал о том, что он борется с этой болезнью и сейчас проходит курс лечения.

Несмотря на сложную ситуацию, актер отметил, что не сдается и старается оставаться оптимистом. Он подчеркнул, что важную роль в его борьбе с болезнью играет поддержка его семьи.

У меня колоректальный рак. Я втайне от всех боролся с этим диагнозом и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи,

– сказал актер.

Это сообщение стало неожиданным и тяжелым для его фанатов, но они выражают поддержку актеру в его борьбе с болезнью.

Джеймс Ван Дер Бик поспешил успокоить своих поклонников, заявив, что, несмотря на сложный диагноз, он чувствует себя хорошо. Актер заверил, что несмотря на серьезное заболевание он остается в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, продолжая вести активный образ жизни.

Ван Дер Бик также отметил, что не прекращает работать и продолжает сниматься в американском кино, что является важной частью его жизни.