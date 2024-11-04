В этой подборке мы собрали лучшие психологические триллеры, которые подарят незабываемые впечатления. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром!

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Психологические триллеры на вечер

"Мышеловка" (2023 года)

Сами создатели этого триллера для описания "Мышеловки" выбрали высказывание писательницы-феминистки Маргарет Этвуд: "Мужчины боятся, что женщины над ними будут насмехаться. Женщины боятся, что мужчины их убьют".

Итак, в основе сюжета – история студентки Марго, которая в свободное от учебы время работает в артхаусном кинотеатре. Здесь она знакомится с не слишком привлекательным мужчиной Робертом, с которым, со всем тем, начинает флиртовать. Между героями возникает взаимная симпатия, но романтические свидания Марго и Роберта оборачиваются настоящей катастрофой. Это приводит к сомнениям Марго в том, действительно ли Роберт тот, за кого себя выдает. Действительно ли для девушки существует угроза, или она это только надумывает? А главное, кто из этих двоих более опасен – Марго или Роберт?

Фильм был снят на основе одноименного рассказа, который в свое время стал вирусным и восхитил своих зрителей. Экранизация получилась не менее таинственной и напряженной.

"Мышеловка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сияние" (1980 года)

Этот культовый психологический триллер стал экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. По сюжету, писатель-неудачник на зиму устраивается на должность смотрителя роскошного отеля, который в это время года закрыт для гостей. Джек привозит сюда свою жену и сына и надеется хорошо заработать и наконец продвинуться в написании романа. Но сын Джека начинает видеть ужасные видения, которым родители не верят. Пока в стенах пустого отеля одна за другой не начинают происходить непонятные и жуткие вещи с бредом ребенка писателя.

"Сияние": смотрите онлайн трейлер фильма

Всему причиной являются мистические истории, связанные с этим странным местом. Джек легкомысленно не потрудился ознакомиться с ними до заселения в отель. Теперь ужас неустанно преследует семью Джека, которая предпринимает попытки преждевременно выбраться из стен отеля. Но удастся ли им это сделать невредимыми.

"Семь" (1995 года)

Действие фильма происходит в безымянном американском городе. Ветеран уголовного розыска, детектив Уильям Сомерсет, мечтает покинуть этот город и уже близок к осуществлению этой мечты – через 7 дней он выходит на пенсию. Однако неожиданно с детективом случаются сразу две неприятности: новенький, неопытный напарник Милс и жестокое убийство.

"Семь": смотрите онлайн трейлер фильма

Каждый следующий день маньяк пытает новых жертв и для каждой выбирает особый, изящный способ убийства. Планы Уильяма на пенсию приходится отменить, и он вынужден взяться за расследование, имея в напарниках хоть и зеленого, но упорного Милса. В попытках понять логику маньяка детективы догадываются, что убийца наказывает своих жертв за их смертные грехи, которых в Библии описано семь. А Уильям и Милс должны определить следующего грешника до того, как это сделает кровожадный маньяк.

"Остров проклятых" (2010 года)

Этот психологический триллер по праву считается фильмом с безупречно закрученным финалом. По сюжету в психбольницу, что находится на изолированном острове, прибывают федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Оул. Напарники должны расследовать побег особо опасной пациентки клиники – Рэйчел Соландо, которая в безумии утопила своих детей.

Но на самом деле Тедди преследует цель: в стенах психиатрической больницы он больше всего стремится найти пиромана Эндрю Леддиса, которого считает виновным в гибели своей жены. Однако, по мере расследования герой сталкивается с сопротивлением персонала клиники. Он начинает подозревать медиков в злом заговоре, но не оставляет попыток докопаться до истины.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Еретик" (2024 года)

Этот невероятно напряженный и захватывающий триллер еще не вышел на экраны, однако уже привлек к себе внимание, ведь дал радикально новое амплуа звезде "Джентльменов" Хью Гранту, которому впервые пришлось воплотить на экране безжалостного маньяка. История рассказывает о двух мормонских миссионерок, которые активно проповедуют и пытаются обратить в свою веру пожилого мужчину.

"Еретик": смотрите онлайн трейлер фильма

На первый взгляд, слушатель кажется миссионеркам милым и приятным человеком. Но очень скоро девушки обнаруживают, что на самом деле он – маньяк и антирелигиозный фанатик. Напуганные миссионерки пытаются выбраться из его дома, но оказываются в лабиринте, нашпигованном множеством ловушек и изощренных пыток, которые Еретик называет "испытаниями веры". Юные героини вынуждены предстать перед вопросами: "может ли кто-то иметь монополию на мораль?" и "кто именно заслуживает чуда?"

Фильм обещает быть напряженным и зрелищным, а ироничный и харизматичный Хью Грант интригует уже даже в трейлере. На широкие экраны лента выйдет 28 ноября.