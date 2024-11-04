Однако внимательные зрители обратили внимание на то, что в фильме оставили украинского актера, который выехал в Россию и публично поддерживает войну, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Алину Доротюк. Это вызвало значительный резонанс среди зрителей и спровоцировало скандал

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Из фильма "БожеВильные не вырезали актера, который предал Украину: подробности

В фильме "БожеВильни" сыграли известные украинские актеры, среди которых Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко и Павел Костицын, а также Роман Якимчук, который выехал в Россию, и сцены с его участием не были вырезаны из проекта.

Журналистка Алина Доротюк отметила, что Якимчук покинул Украину еще до начала полномасштабной войны. С тех пор он продолжает строить свою карьеру в стране-агрессоре, участвуя в фильмах вместе с российскими артистами, которые активно поддерживают кремлевский режим.

Учитывая, что съемки "БожеВильных" закончились еще до того, как Якимчук уехал, его отдали в постпродакшн. Но! Всегда есть морально-этический вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены – это уже вопрос. Но факт остается фактом,

– написала журналистка.

Эта ситуация вызвала большое возмущение среди зрителей и критиков.

Ирма Витовская прокомментировала инцидент: что сказала актриса

Инцидент также прокомментировала актриса фильма Ирма Витовская. Заслуженная артистка Украины высказала свое мнение относительно ситуации, отметив, что поступок Якимчука стал неожиданностью для многих. Витовская подчеркнула, что хотя его решение вызвало возмущение у многих, оно не должно перечеркивать труд других актеров, которые приложили усилия для создания этого фильма.

Этот актер уехал после производства фильма, для всех это было уже тем, на что кино не влияет. Его роль не эпизод для истории, но и не основная. Но спайка есть. Локации, где снимали, нет. Дальше не вижу смысла обсуждать детали для производственного понимания. Поехал в 2021. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что сдриманули из страны,

– высказалась Витовская.



Ирма Витовская о скандале / Скриншот

Несмотря на скандал, премьерная лента "БожеВильные" собрала огромное количество положительных отзывов от зрителей. Многие из них выражали свой восторг от фильма, отмечая его глубокое содержание, эмоциональное напряжение и высокий уровень актерской игры.

О чем сюжет фильма "БожеВильные"

По сюжету фильма "БожеВильные", события разворачиваются в 1970-х годах. Главный герой, Андрей Довженко, – молодой, творческий и свободолюбивый человек, который вдруг выясняет ужасную правду о системе репрессий в советском союзе. Он узнает, что большинство лиц, обвиняемых по статье "антисоветская деятельность", не попадали в тюрьмы, а отправлялись в психиатрические больницы специального типа. Этим людям приписывали вымышленный диагноз "вялотекущая шизофрения", который был сфабрикован в кабинетах КГБ.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Андрей сам попадает в этот настоящий ад карательной психиатрии, где его жизнь оказывается под угрозой. Он становится свидетелем ужасов, которые переживают диссиденты, замученные в психбольницах. Перед ним встает сложный выбор: сотрудничать с КГБ, чтобы вернуться к семье, или же открыть правду о злоупотреблениях и несправедливости, с которыми сталкиваются люди, которых система пытается сломать.