24 Канал сообщает, что результаты конкурса были опубликованы на официальной фейсбук-странице фестиваля и на его сайте. Фестиваль ежегодно поддерживает молодые таланты и новые идеи в кино.

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Кто получил награды на кинофестивале "Молодость"

Гран-при 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" получила лента "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Эта фильмовая работа поразила жюри своей эмоциональной глубиной и визуальной эстетикой. Председатель жюри, режиссер Мохаммад Расулоф, описал фильм как "пронзительную, чувствительную историю любви", что разворачивается на фоне ужасных взрывов, подчеркивая контраст между светом, что проникает в маленькую квартирку, и звуками, которые раздаются из-за кадра. Фильм также получил "Скифского оленя" и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Приз от Национального союза кинокритиков Украины получила лента "Дополнительные сцены" режиссеров Романа Химеи и Яремы Малащука. Жюри отметило, что эта картина размывает границы между документальным и игровым кино, поднимая вопрос о том, где заканчивается актер и где начинается герой. Ее актуальная форма и драматургия освещают связь между войной и гражданской жизнью, а также тревожное существование на грани реальности.

Также была вручена спецнаграда от Нацсоюза кинокритиков, которую получил фильм "видеокамера sony dcr-trv265e digital8" режиссера Геника Заяца.



Фестиваль "Молодость" / Фото с фестиваля

Победителем национального конкурса короткого метра стал фильм "Аисты всегда возвращаются домой" режиссера Галы Козютинской. Эта проникновенная лента о возвращении, память и связь с домом тронула как зрителей, так и жюри.

Специальные награды также получили короткометражки "Дополнительные сцены" и "Территория детства" режиссера Марины Шкрабалюк.

Главную награду программы Teen Screen получил фильм "Победители" режиссера Золеен Юсеф (Германия). Специальные награды в этой программе получили ленты "Маленькая Джо и старик" (Канада) и "Джина" (Австрия) за их чувственные и актуальные истории, касающиеся важных тем для современных подростков.

Победителем документального конкурса стал фильм "Цветы Украины" режиссера Аделины Борец (Польша, Украина), который предлагает проницательный взгляд на борьбу за сохранение культурного наследия и коллективной памяти. Специальные награды в этой номинации получили "Против ветра" режиссера Вани Тернер (Греция) и "Что тебе вчера снилось, Параджанов?" режиссера Фараза Фешараки (Германия).

Фильм "Молчание устриц" режиссера Маркоса Пиментеля из Бразилии получил Приз зрительских симпатий, а команда "Молодости" вручила режиссеру статуэтку "Скифский олень".

Главные награды студенческого конкурса кинофестиваля получили "Как бабочка" режиссера Ирис Гершон Нагар (Израиль) и "Бася: три короткие истории" режиссера Матеуша Петрака (Польша). Специальные награды были присуждены "Антологии речной рыбы" (Финляндия) и "Хаосу, который остался позади" (Греция).