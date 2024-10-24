Кино 24 расскажет о романтических лентах, которые станут идеальным дополнением вечера, проведенного с любимым человеком. Они создадут идеальное настроение для приятного вечера вдвоем.

К слову Для любителей адреналина: 3 лучшие боевики, которые вышли в 2024 году

"Ноттинг Хилл"

Классический романтический фильм с Джулией Робертс и Хью Грантом рассказывает об отношениях между всемирно известной актрисой и скромным владельцем книжного магазина. Их пути внезапно пересекаются в Ноттинг-Хилле, однако любовный роман – это последнее, о чем они думают.

"Ноттинг Хилл": смотрите трейлер онлайн

"Загадочное убийство"

Комедийный боевик рассказывает о супругах, отправляющихся в отпуск, чтобы добавить отношениям остроты. На яхте, куда их приглашают, пара попадает в водоворот загадочного убийства и становится главными подозреваемыми.

"Загадочное убийство": смотрите трейлер онлайн

"Убеждение"

Это экранизация романа Джейн Остин, наполненная романтической атмосферой старой Англии. Главная героиня, Энн Эллиот, встречает свою первую любовь через много лет после того, как их пути разошлись.

"Убеждение": смотрите трейлер онлайн

"Никто этого не хочет"

Автор подкаста знакомится на вечеринке у одинокого раввина. Их общение переходит в отношения, которые становятся настоящим испытанием для обоих. От этой мелодрамы не хочется плакать: от нее тепло и уютно обоим партнерам.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер онлайн

"Нормальные люди"

Сериал рассказывает об отношениях между романтичной и замкнутой Марианной и звездой футбола Конноном. Случайный разговор одноклассников меняет их жизни. Но они вынуждены держать роман в тайне из-за социальных различий.

"Нормальные люди": смотрите трейлер онлайн

"Когда замирает сердце"

В центре сюжета – Чарли и Ник, которые учатся в одной гимназии и как-то садятся рядом. Они быстро становятся друзьями, а со временем Чарли чувствует, что имеет к Нику значительно большие чувства. Сериал понравится тем, кто любит подростковые романтические истории.

"Когда замирает сердце": смотрите трейлер онлайн

Независимо от того, вы в поисках легкой комедии или глубокой драмы, эти фильмы и сериалы станут отличным выбором для совместного просмотра с любимым человеком.