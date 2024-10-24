Кіно 24 розповість про романтичні стрічки, що стануть ідеальним доповненням вечора, проведеного з коханою людиною. Вони створять ідеальний настрій для приємного вечора удвох.

До слова Для любителів адреналіну: 3 найкращі бойовики, які вийшли у 2024 році

"Ноттінг Гілл"

Класичний романтичний фільм із Джулією Робертс і Г'ю Грантом розповідає про відносини між всесвітньо відомою актрисою та скромним власником книгарні. Їхні шляхи раптово перетинаються у Ноттінг-Гіллі, однак любовний роман – це останнє, про що вони думають.

"Ноттінг Гілл": дивіться трейлер онлайн

"Загадкове вбивство"

Комедійний бойовик розповідає про подружжя, що вирушає у відпустку, щоб додати відносинам гостроти. На яхті, куди їх запрошують, пара потрапляє у вир загадкового вбивства і стає головними підозрюваними.

"Загадкове вбивство": дивіться трейлер онлайн

"Переконання"

Це екранізація роману Джейн Остін, що наповнена романтичною атмосферою старої Англії. Головна героїня, Енн Елліот, зустрічає свою першу любов через багато років після того, як їхні шляхи розійшлися.

"Переконання": дивіться трейлер онлайн

"Ніхто цього не хоче"

Авторка подкасту знайомиться на вечірці у самотнього рабина. Їхнє спілкування переходить у стосунки, що стають справжнім випробовуванням для обох. Від цієї мелодрами не хочеться плакати: від неї тепло й затишно обом партнерам.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

"Нормальні люди"

Серіал розповідає про стосунки між романтичною і замкнутою Маріанною та зіркою футболу Коннона. Випадкова розмова однокласників змінює їхні життя. Та вони змушені тримати роман у таємниці через соціальні відмінності.

"Нормальні люди": дивіться трейлер онлайн

"Коли завмирає серце"

У центрі сюжету – Чарлі та Нік, які навчаються в одній гімназії та якось сідають поруч. Вони швидко стають друзями, а з часом Чарлі відчуває, що має до Ніка значно більші почуття. Серіал сподобається тим, хто любить підліткові романтичні історії.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер онлайн

Незалежно від того, чи ви у пошуках легкої комедії чи глибокої драми, ці фільми та серіали стануть чудовим вибором для спільного перегляду з коханою людиною.